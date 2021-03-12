Berliner nedir, nasıl yapılır? Adım adım berliner tarifi

Alman Pastası ya da Berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzemektedir. Mayalanmış hamurun yağda kızartılması akabinde ikiye bölünerek içine marmelat veya reçel konularak ve üzerine karamelize şeker dökülerek elde edilir.

Kültürlere göre adlandırılışı



Alman pastası için kullanılan terminoloji Almanya'nın birçok yöresinde farklı adlandırılmaktadır. Kuzey Almanya, Batı Almanya ve İsviçre'de Ballen (sıkmak) kelimesinden türemiş Berliner denilirken, Alman Pastasının kültürel bir obje olduğu Bradenburg, Pomeranya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt bölgelerinde Kaygana manasına gelen Pfannkuchen olarak adlandırılmaktadır.

Bazı güney ve orta Almanya (Bavyera) ve Avusturya'da Krapfen, Hessen'de Kräppel, Renanya-Palatina'da Fastnachtsküchelchen (Küçük Karnaval Kekleri) diye adlandırılmaktadırlar.

Slovenya'da Krof, Hırvatistan'da Krafni, Bosna ve Sırbistan'da ise Krofne denmektedir. Polonya'da pączki, Çek Cumhuriyeti'nde kobliha, Macaristan'da bécsi fánk denmektedir. Hollanda'da Berlinerbol, Belçika'da boule de Berlin, Finlandiya'da berliininmunkki, Norveç'te berlinerbolle, Slovakya'da šiška ve Romanya'da gogoși denmektedir.

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

600 gram un

150 mililitre ılık süt

1 paket kuru maya

1,5 yemek kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

2 adet yumurta

80 gram tereyağı



Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

İçi için:

200 gram marmelat

2 yemek kaşığı su



Üzeri için:

Yarım su bardağı pudra şekeri



Berliner tarifi Nasıl yapılır?



Ilık süt, maya, şeker, tuz, yumurta ve tereyağını yoğurma kabında elinizle karıştırın.

Üzerine azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru nemli bir örtünün altında 1 saat kadar dinlendirip mayalandırın.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarladıktan sonra bir tepsiye dizin ve yeniden üzerini örterek 45 dakika da burada mayalandırın.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp hamurları dışı yanmayacak içleri ise çiğ kalmayacak şekilde kızartın.

Yağdan aldığınız hamurları kağıt havlunun üzerine çıkarıp soğumalarını bekleyin.

Bu esnada dilediğiniz bir marmeladı az miktarda suyla karıştırın.

Bir sıkma poşeti ya da enjektör yardımıyla marmeladı hamurların içine doldurun.

Üzerine elek yardımıyla pudra şekeri serpin ve servis edin. Afiyet olsun…