Berliner nedir, nasıl yapılır? Adım adım berliner tarifi
Berliner bir diğer adıyla Alman pastası için kullanılan terminoloji Almanya'nın birçok yöresinde farklı adlandırılmaktadır. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzeyen Berliner tatlısının tarifinde basit malzemeler yer almaktadır. Peki, berliner nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım berliner tarifi...
Alman Pastası ya da Berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzemektedir. Mayalanmış hamurun yağda kızartılması akabinde ikiye bölünerek içine marmelat veya reçel konularak ve üzerine karamelize şeker dökülerek elde edilir.
Kültürlere göre adlandırılışı
Alman pastası için kullanılan terminoloji Almanya'nın birçok yöresinde farklı adlandırılmaktadır. Kuzey Almanya, Batı Almanya ve İsviçre'de Ballen (sıkmak) kelimesinden türemiş Berliner denilirken, Alman Pastasının kültürel bir obje olduğu Bradenburg, Pomeranya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt bölgelerinde Kaygana manasına gelen Pfannkuchen olarak adlandırılmaktadır.
Bazı güney ve orta Almanya (Bavyera) ve Avusturya'da Krapfen, Hessen'de Kräppel, Renanya-Palatina'da Fastnachtsküchelchen (Küçük Karnaval Kekleri) diye adlandırılmaktadırlar.
Slovenya'da Krof, Hırvatistan'da Krafni, Bosna ve Sırbistan'da ise Krofne denmektedir. Polonya'da pączki, Çek Cumhuriyeti'nde kobliha, Macaristan'da bécsi fánk denmektedir. Hollanda'da Berlinerbol, Belçika'da boule de Berlin, Finlandiya'da berliininmunkki, Norveç'te berlinerbolle, Slovakya'da šiška ve Romanya'da gogoși denmektedir.
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
600 gram un
150 mililitre ılık süt
1 paket kuru maya
1,5 yemek kaşığı toz şeker
Bir tutam tuz
2 adet yumurta
80 gram tereyağı
Kızartmak için:
2 su bardağı sıvı yağ
İçi için:
200 gram marmelat
2 yemek kaşığı su
Üzeri için:
Yarım su bardağı pudra şekeri
Berliner tarifi Nasıl yapılır?
Ilık süt, maya, şeker, tuz, yumurta ve tereyağını yoğurma kabında elinizle karıştırın.
Üzerine azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru nemli bir örtünün altında 1 saat kadar dinlendirip mayalandırın.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarladıktan sonra bir tepsiye dizin ve yeniden üzerini örterek 45 dakika da burada mayalandırın.
Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp hamurları dışı yanmayacak içleri ise çiğ kalmayacak şekilde kızartın.
Yağdan aldığınız hamurları kağıt havlunun üzerine çıkarıp soğumalarını bekleyin.
Bu esnada dilediğiniz bir marmeladı az miktarda suyla karıştırın.
Bir sıkma poşeti ya da enjektör yardımıyla marmeladı hamurların içine doldurun.
Üzerine elek yardımıyla pudra şekeri serpin ve servis edin. Afiyet olsun…