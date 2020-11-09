Beli bağlı Diyarbakır nasıl yapılır?

Malzemeler:



500 gram kıyma

7 adet kabak

4 adet domates

2 adet sivri biber

1 bağ maydanoz

1 tatlı kaşığı yeni bahar

1 tatlı kaşığı karabiber

2 kaşık katı yağ

1 çay bardağı sıvı yağ



Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt



Yapılışı:



Yemeğin önce kabakları soyuluyor. Kabakların bir tarafı oyulacak, diğer parçası kapağı olacak şekilde kesiliyor. İçi oyulan kabaklar yağda kapaklarıyla birlikte kızartılıyor. Yeni bahar ve karabiberle kavrulan kıyma kızarmış kabakların içine dolduruluyor. Kapakları kapatılan kabaklar sıcak suda bekletilerek esnek bir form kazanan uzun saplı maydanozlarla bağlanıyor. Tencerenin dibine dilimlenen domateslerin üzerine dizilen Beli bağlılar su eklenerek pişiriliyor. Üzerinde veya yanında sarımsaklı yoğurtla ikram edilir.