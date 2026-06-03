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Hürriyet LezizzTariflerBelen tava tarifi (Videolu)
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Belen tava tarifi (Videolu)

Belen tava tarifi (Videolu)

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Hatay mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin lezzetiyle sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Tepsiye dizilen et ve sebzeler, baharatlı sosla harmanlandıktan sonra fırında kendi suyuyla ağır ağır pişerek kıvam alıyor. Kalabalık sofralar için hem zahmetsiz hem de son derece doyurucu bir alternatif olan bu geleneksel yemek, fırından çıktığı gibi dumanı üstünde sıcak sıcak servis ediliyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız tam ölçülü Belen tava için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Belen tava tarifi (Videolu)
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Belen tava tarifi (Videolu)
Belen tava tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 500 gram dana kuşbaşı
  • 15-20 adet arpacık soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 4 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Etleri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Domatesleri küp şeklinde doğrayın. Biberleri ince ince kıyın. Soğanların kabuklarını soyun.
  2. Birleştirme aşaması
    Etleri, domatesleri, biberleri ve soğanları bir tepsiye yayın. Salça, sıvı yağ, baharatları ve tuzu ilave edip harmanlayın. Üzerine tereyağını küp küp keserek ilave edin. Fırın tepsinin üzerini önce yağlı kağıt sonra folyo ile kapatıp 30 dakika dinlendirin.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 190 derece fırında etler yumuşayana kadar kontrollü pişirin.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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