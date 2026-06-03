Hatay mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin lezzetiyle sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Tepsiye dizilen et ve sebzeler, baharatlı sosla harmanlandıktan sonra fırında kendi suyuyla ağır ağır pişerek kıvam alıyor. Kalabalık sofralar için hem zahmetsiz hem de son derece doyurucu bir alternatif olan bu geleneksel yemek, fırından çıktığı gibi dumanı üstünde sıcak sıcak servis ediliyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız tam ölçülü Belen tava için videolu tarifi ve malzemeleri...