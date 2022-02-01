Belen tava tarifi ve malzemeleri: Belen tava nasıl yapılır, nerenin yemeği?

Hazırlaması kolay et yemeği tariflerinden belen tava tarifi akşam yemeği hazırlığı içerisinde olan hanımlar tarafından merak ediliyor. Peki belen tava tarifi nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? İşte belen tava tarifi ve malzemeleri detayları...

Belen Tava Nereye Ait?

Belen tava, Hatay mutfağından nefis bir lezzettir. Ayrıca yanında pirinç pilavı ve salatayla da tadına doyum olmaz. Yöresel tariflerimizden belen tava sosu ve yumuşacık kuzu etiyle Hatay- Antakya'da oldukça meşhurdur.

Belen tava Malzemeleri

500 gram kuzu eti

2 adet kapya biberi

3 adet domates

1 adet soğan

5-6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

Pul biber

Kekik

Karabiber

Tuz

Belen Tava Nasıl Yapılır?

Öncelikle et, domates, biber ve soğanı iri küpler halinde doğrayın.

Tavayı ocağa alın ve eti ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Etler pişirince fırın tepsisine alın.

Üzerine de doğradığınız sebzeleri ilave edin.

Tuz ve baharatları da ekleyin.

Tereyağını da eritip yemeğinizin üzerinde gezdirin.

Daha sonra fırına verip yaklaşık 50 dakika kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Yanına pirinç pilavı, yayık ayranı ve çoban salata ile sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...