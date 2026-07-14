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Belen tava nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Belen tava nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Lezizz
Lezizz
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Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin eşsiz uyumuyla Hatay mutfağının nefis lezzetlerinden biri olarak sofralarımıza konuk oluyor. Ağır ağır pişen etlerin lezzeti ve sıcacık sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Bu nefis yemeğin yanına çok yakışacak sıcacık bir çorbadan, patlıcanlı bulgur pilavına, ferahlatıcı salatalardan meze ve tatlıya kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, sofranızı tam bir lezzet şölenine dönüştürecek 6 nefis seçenek eşliğinde Belen tava tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider
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BELEN TAVA NASIL YAPILIR?

Hatay mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin lezzetiyle sofranıza tam bir ziyafet sunuyor.

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BELEN TAVANIN YANINA YAKIŞAN 6 LEZİZ TARİF:

YAYLA ÇORBASI

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider

Yayla çorbası, kesilmeyen enfes kıvamıyla sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICANLI BULGUR PİLAVI

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider

Patlıcanlı bulgur pilavı, sebzelerin lezzetiyle pişirilip hem yemeklerin yanında hem de tek başına tüketildiğinde sofranızda doyurucu bir seçenek oluyor.

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Gözden KaçmasınPatlıcanlı bulgur pilavı tarifiPatlıcanlı bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUMAKLI SOĞAN SALATASI

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider

Sumaklı soğan salatası, özellikle et yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınSumaklı soğan salatası tarifiSumaklı soğan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider

Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzeti ile sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

Gözden KaçmasınPesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)Pesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıklarla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOR TATLISI

Belen tava nasıl yapılır Yanına ne gider

Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınLor tatlısı tarifiLor tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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