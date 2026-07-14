Belen tava nasıl yapılır? Yanına ne gider? “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin eşsiz uyumuyla Hatay mutfağının nefis lezzetlerinden biri olarak sofralarımıza konuk oluyor. Ağır ağır pişen etlerin lezzeti ve sıcacık sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Bu nefis yemeğin yanına çok yakışacak sıcacık bir çorbadan, patlıcanlı bulgur pilavına, ferahlatıcı salatalardan meze ve tatlıya kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, sofranızı tam bir lezzet şölenine dönüştürecek 6 nefis seçenek eşliğinde Belen tava tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
BELEN TAVA NASIL YAPILIR?
Hatay mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin lezzetiyle sofranıza tam bir ziyafet sunuyor.
BELEN TAVANIN YANINA YAKIŞAN 6 LEZİZ TARİF:
YAYLA ÇORBASI
Yayla çorbası, kesilmeyen enfes kıvamıyla sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.
PATLICANLI BULGUR PİLAVI
Patlıcanlı bulgur pilavı, sebzelerin lezzetiyle pişirilip hem yemeklerin yanında hem de tek başına tüketildiğinde sofranızda doyurucu bir seçenek oluyor.
SUMAKLI SOĞAN SALATASI
Sumaklı soğan salatası, özellikle et yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI
Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzeti ile sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıklarla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
LOR TATLISI
Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.