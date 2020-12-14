Beef Wellington tarifi
Beef Wellington, bütün dünyanın İskoçyalı ünlü şef Gordon Ramsay ve MasterChef yarışması sayesinde tanıdığı bir et yemeği. Yapılışı biraz zor ve zahmetli olsa da lezzeti her şeyi unutturan Beef Wellington'ı siz de evinizde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler ve Beef Wellington'ın yapılış aşamaları aşağıda; hem de Gordon Ramsay'nin kendi tarifiyle... Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarifimize geçiyoruz...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet 400 gramlık dana bonfile
- Zeytinyağı
- 500 gram yabani mantar karışımı
- 1 dal dağ kekiği
- 500 gram milföy hamuru
- 8 dilim füme et
- 2 adet yumurta sarısı
- Tuz
- Karabiber
Beef Wellington tarifi Nasıl yapılır?
Etleri ayrı ayrı streç filmle üç kat sarıp bir gece buzdolabında bekletin.
Ertesi gün biraz zeytinyağıyla yağladığınız tavada etleri 30-60 saniye kadar mühürleyin.
Tavadan aldığınız etleri soğumaya bırakın.
Mantarları incecik doğrayıp zeytinyağıyla yağladığınız kızgın tavada kavurun.
Biraz tuz, karabiber ve kekik yapraklarını ekleyin.
Sularını salan mantarları suyunu çekene kadar 10 dakika daha yüksek ateşte pişirin. (Elde ettiğiniz u mantar püresine duxelle adı verilir.)
Duxelle’i tavadan alıp soğumaya bırakın.
Tezgahı hafifçe unlayıp milföy hamurlarını bonfilelerin üzerini kaplayacak şekilde açın.
Açtığınız milföyleri buzdolabında soğutun.
Tezgahın üzerine streç film serip 4 dilim fümeyi kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştirerek bir kare elde edin.
Duxelle’in yarısını füme etlerin üzerine yayın.
Bonfileleri tuz ve karabiberle tatlandırıp mantarların üzerine yerleştirin.
Streç film yardımıyla rulo şeklinde sarıp buzdolabında 30 dakika daha dinlendirin.
Yumurta sarılarına birkaç damla su, biraz tuz ekleyip karıştırın.
Bir fırça yardımıyla milföylerin üzerine yumurta sürün.
Buzdolabında dinlendirdiğiniz dışı füme kaplı bonfileleri milföylerin ortasına yerleştirip her tarafı kapanacak şekilde paket yapın.
Hamurun fazla kısımlarını kesip her yerine yumurta sarısı sürün.
Yeniden streç filme sarıp buzdolabında en az yarım saat daha dinlendirin.
Beef Wellington’ları pişirmeden önce üzerini bıçakla saç örgüsü şeklinde çizin.
Yeniden yumurta sarısı sürün.
Fırını 200 derecede ısıtıp Wellington’ları 15-20 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarıp 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun…