Bebeklere yayla çorbası tarifi
Ek gıdaya başlayan bebeklere uzman tavsiyesiyle çorba verilebiliyor ancak bu çorbanın hem bebeğin yaşına uygun olması hem de doğru şekilde pişirilmiş olması gerekiyor. Yetişkin, Anne ve Çocuk Diyetisyeni Dilan Dalgıç Görücü, 8 ay ve üstü bebeklerin tüketebileceği sağlıklı bir yayla çorbası tarifi hazırladı. Bebekler için yayla çorbası tarifi arayan ebeveynler buraya!
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 çorba kasesi ev yoğurdu
- 1 yemek kaşığı tam yulaf unu
- 1 çay bardağı ılık içme suyu
- Yarım çay kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 dolu yemek kaşığı köftelik bulgur
Bebeklere yayla çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Bulguru küçük bir kaseye koyup üzerine 2-3 yemek kaşığı su ekleyin ve şişmesini bekleyin.
Bu sırada yoğurt ve yumurta sarısını çırpın.
Homojen kıvam aldıktan sonra içine unu ekleyin.
En sun ılık suyu ilave edim kıvamını ayarlayın.
Bu karışımı tencereye alıp orta ateşte karıştırarak pişirin.
Bulguru da ilave edin. (Dilerseniz bulgur yerine haşlanmış pirinç kullanabilirsiniz ama lif yönünden zengin olduğu için bulgur öncelikli tercihiniz olmalı.)
Çorba kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika daha pişirin.
Ardından ocaktan alıp üzerine zeytinyağı ve nane ekleyin ve servis edin.