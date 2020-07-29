Bayram tatlısı seçerken dikkat...Kalitesizi ayırt etmek için...

Baklava seçerken kalitesizi ayırt etmek için neler yapılabileceğiniz söyleyen İbili, "Kokusuna, rehasına, fıstık ve yağın kalitesine bakılmalı. Koklayınca tatlı bir koku geliyorsa bu baklava sorunsuz ve lezzetli bir baklavadır" dedi.

En sevileni bülbül yuvası

Baklavacı Onur İbili, en çok kare, normal, havuç dilim baklava, şöbiyet, dolamanın tercih edildiğini belirterek "Biz ayrıca cevizli, tahinli, tarçınlı baklava yapıyoruz. Bu tatlı da çok rağbet görüyor. Midye baklavayla birlikte bülbül yuvası da çok meşhur. Bülbül yuvasının işçiliği çok. Tek tek tepsiye diziliyor. 20 dakika pişirme süresi var. Bir tarafı yanabilir diye devamlı çevirerek pişiriyoruz. Diğer tatlılara göre daha hafif. Bir kişi tek başına bir tepsi yiyebiliyor" dedi.

Ünlülerin tercihi "İsme özel baklava"

İsme özel baklava yaptıklarını belirten İbili, "Özel harf kalıplarında fıstıklar, bir gün boyunca yoğurulup dinlendiriliyor. İstenilen yazı baklavanın üzerine yerleştiriliyor. Özel bir hediye yollamak isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor" dedi. İsme özel baklava birçok ünlü isim tarafından da tercih ediliyor. Ünlüler koronavirüs nedeniyle yüz yüze görüşemeyeceği dostlarına isimlerini yazdırarak baklava yolluyor.