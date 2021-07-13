Bayram sofraları için fazla mesai başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, 2021’de aileler ilk kez yeni normal kapsamında aynı sofralarda buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzun bir aradan sonra sohbetlerin koyulaşacağı yemeklerde aileler ve dostlar bir araya gelecek. Hafız Mustafa 1864’ün üretim tesislerinde fazla mesai başladı.

Kurban Bayramı sofralarının tatlı geleneğinin başrolünde, 300 yılı aşkın mazisiyle yine baklava olacak. Fıstıklı ve cevizli çeşitleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak baklavada kaliteyi ve lezzeti oluşturan unsurların başında; hakiki boz fıstığının kullanılması, zar inceliğindeki yufkanın elde açılması ve nişastanın taş değirmende öğütülmesi geliyor.



Baklavaları 300 yıllık geleneğe sadık kalarak, en kalabalık usta kadrosuyla Osmanlı’daki orijinal reçetelere uygun şekilde hazırladıklarını belirten Hafız Mustafa 1864 CEO’su Eren Ongurlar, ünü sınırları aşan gerçek Türk baklavasının en saf formülünü şu şekilde aktardı; “Buğday unundan elde edilen hamur, deneyimli ustalarımız tarafından tek tek elde açılmaktadır. Yufkanın inceliği 1 milimetre, yani bir kağıt kadar ince olmalıdır. Her biri elde açılan 41 kat yufkanın arasında halis tereyağı, ceviz ya da boz fıstık konur, Son olarakta şeker pancarından elde edilen şerbet ilave edilir. Kaliteli ve bol malzeme kullandığımız için baklavalarımız şerbet içinde yüzmez ve mideye rahatsızlık vermez. Unutmayın en büyük kalite kontrol merkezi damak ve midedir. Gerçek baklava, damağınızda iz bırakırken, midenizi asla rahatsız etmez. “ dedi.

BAKLAVANIN KOKUSUNA DİKKAT EDİN



Halis ürünlerle hazırlanmış üstün baklavanın kalitesinin kokusundan, dokusundan ve lezzetinden anlaşıldığını anlatan Ongurlar: “Baklava, bayramlarımız için olmazsa olmaz bir gelenektir ve kaliteden taviz vermemek baklavaya verilen özeni gösterir. Kaliteli baklavada yufka ne kadar ince açılır ve malzeme ne kadar fazla konursa şerbeti de bir o kadar az olur. Bu nedenle boğazında yanma yapmaz. Yediğiniz zaman damağınızda kalan tereyağının kokusuna ve tadına özellikle dikkat edin, özenle yapılmış baklavaların cevizi veya fıstığı fazla olur.” ifadelerini kullandı.