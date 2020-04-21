Bayat ekmekten pastırmalı börek tarifi
İftar sofraları elbette çok önemlidir ama güzel bir sahurun yerini de hiçbir şey tutamaz. Sizin için sahur sofranızı şenlendirecek nefis bir tarif hazırladık. Bayatlamış ekmeklerinizi de kolayca değerlendirebileceğiniz israfı önlemenize yardımcı olacak bu tarifi mutlaka siz de denemelisiniz.
- Fırında
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 4 dilim tost ekmeği
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 kase kaşar rendesi
- 1 kase çemensiz pastırma
- Maydanoz
Bayat ekmekten pastırmalı börek tarifi Nasıl yapılır?
Ekmekleri dört eşit parçaya bölün.
Tereyağını eritip yumurta süt, tuz ve kabartma tozuyla birlikte çırpın.
Ekmekleri bu sosa ekleyip her tarafları bulanacak şekilde güzelce harmanlayın.
Sosa buladığınız ekmeklerin yarısını fırın kabına aralıksız olarak yerleştirin.
Kaşar rendesinin yarısını ekmeklerin üzerine serpin.
Peynirin üzerine pastırma dilimlerini yerleştirin.
Kalan ekmekleri de pastırmaların üzerine koyup en üste kalan kaşar rendesini serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Tepsiyi fırına verip kaşarlar eriyene ve kızarana kadar fırınlayın.
Fırından çıkarınca üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirin. Pastırmalı böreğiniz hazır. Afiyet olsun…