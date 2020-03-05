Bavyera usulü patates salatası tarifi

Bu salatada patatesler kabuklu halde kullanılıyor. O nedenle bir fırça yardımıyla patatesleri bol suyla iyice yıkayın.

Tencerede bol suda haşlamaya bırakın.

Bu esnada sarımsakları ezin.

Sarımsak, mayonez, hardal ve elma sirkesini güzelce karıştırın.

Dilediğiniz miktarda tuz ilave edin.

Patatesleri süzüp büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde ayırın.

Soğumalarını beklediğiniz patatesleri mayonezli sosla karıştırın.

Maydanozu ince ince doğrayın.

Salataya ilave edip harmanlayın.

Salatanızı ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…