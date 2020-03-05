Bavyera usulü patates salatası tarifi
Kartoffelsalad yani patates salatası Almanya’da sofraların olmazsa olmazlarındandır. Ev-restoran fark etmez, nereye giderseniz gidin, masada neredeyse her zaman baş köşede bulunur. Özellikle Bavyera bölgesinin patates salatasının lezzetine doyum olmaz. Biz de sizin için Bavyera usulü bir patates salatası tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz salatamızın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram ince kabuklu taze patates
- 2 yemek kaşığı taneli hardal
- 4 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- Tuz
- 2 diş sarımsak
- 2-3 dal maydanoz
Bavyera usulü patates salatası tarifi nasıl yapılır?
Bu salatada patatesler kabuklu halde kullanılıyor. O nedenle bir fırça yardımıyla patatesleri bol suyla iyice yıkayın.
Tencerede bol suda haşlamaya bırakın.
Bu esnada sarımsakları ezin.
Sarımsak, mayonez, hardal ve elma sirkesini güzelce karıştırın.
Dilediğiniz miktarda tuz ilave edin.
Patatesleri süzüp büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde ayırın.
Soğumalarını beklediğiniz patatesleri mayonezli sosla karıştırın.
Maydanozu ince ince doğrayın.
Salataya ilave edip harmanlayın.
Salatanızı ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…