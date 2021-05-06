Batman yemekleri - Batman'da ne yenir ve neyi meşhur? Batman mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Batman yemekleri, genel olarak et yemeklerinden oluşmaktadır. Yöresel lezzetler arasında birçok çeşitli yemek bulunsa bile yörenin et yemekleri oldukça meşhurdur. Siz de yolunuz Batman iline düşerse bu yöresel lezzetleri tatmadan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.

Meşhur Batman Yemekleri - Batman Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

İçli Köfte

Mumbar Dolması

Kaburga Dolması

Tandır Ekmeği

Batman Türlüsü (Tırşık)

Perde Pilavı

Kuru Dolma

Ayran Çorbası

Şam Böreği

Çiğ Köfte

İçli Köfte

Batman yöresinin en meşhur lezzetleri arasında yer alan içli köfte, birçok yörede sevilerek tüketilen bir lezzettir. Hem kızartılarak hem de haşlanarak hazırlanan içli köfte oldukça lezzetli bir yemektir. İnce bulgur ile hazırlanan harcın içerisine kıyma ve cevizden oluşan harcın doldurulması ile hazırlanan içli köfte mutlaka denemeniz gereken yöresel tatlar arasında bulunmaktadır.

Mumbar Dolması

Mumbar dolması, kalın bağırsak kullanılarak hazırlanmakta olan bir yemek türüdür. Hazırlanan dolma harcı iyice temizlenmiş olan bağırsağın içerisine doldurulur ve pişirilerek servis edilir. Batman yöresinin meşhur yemekleri arasında bulunmaktadır.

Kaburga Dolması

Batman yöresinde dolma çeşitleri son derece meşhurdur. Oldukça lezzetli dolmaları olan yörenin en meşhur dolmaları arasında kaburga dolması bulunmaktadır. Kaburga dolması yörenin en geleneksel lezzetleri arasında bulunur. Hazırlanan iç pilav ile doldurulan kaburga içerisine eklenen kuzu eti sonrasında pişirmeye hazır hale gelir. Yavaş yavaş pişirilmesi gereken oldukça lezzetli bir yemektir.

Tandır Ekmeği

Batman yöresinde hamur işleri de sıklıkla tüketilmektedir. En sevilen hamur işleri arasında ise tandır ekmeği yer almaktadır. Tandır fırınlarında pişirilen ekmek yörenin en meşhur lezzetleri arasında bulunmaktadır. Tandır ekmeği tercihe göre susamlı veya susamsız olarak yapılabilmektedir.

Batman Türlüsü (Tırşık)

Batman türlüsü, şehirde bulunan kişiler tarafından sıklıkla yapılmakta olan bir yemektir. Özel günlerde çoğunlukla yapılması tercih edilen Batman türlüsü, oldukça lezzetli bir yemektir. Çok sevilen bir etli yemek çeşididir. Kuzu eti ve çeşitli sebzeler kullanılarak hazırlanmakta olan sulu yemek yörenin meşhur lezzetlerinden birisidir.

Perde Pilavı

Perde pilavı, her ne kadar yapımı uğraştırıcı olsa bile hem görüntüsü ile hem de lezzeti ile gönülleri fetheden bir yemektir. İncecik açılan hamuru ve iç pilavı ile sevilerek tüketilen perde pilavı üzerinde bulunan bademleri ile de oldukça güzel bir lezzete sahiptir. Hem Batman yöresinde hem de diğer yörelerde beğenilerek tüketilen bir yemektir. Yapılışı zahmetli bir yemek olduğu için genel olarak özel günlerde hazırlanması tercih edilen bir yemek olarak bilinir.

Kuru Dolma

Yörenin dolmalarının meşhur olduğu zaten bilinmektedir. En sevilen dolma çeşitlerinden birisi olan kuru dolma da Batman yöresinde oldukça meşhur bir yemektir. Kurutulan biber veya kurutulan patlıcanın, pirinçli harç ile doldurulması ile yapılan ve son derece lezzetli bir yemek çeşididir. Batman şehrinde kuru dolma çok sık olarak tüketilmektedir.

Ayran Çorbası

Batman yöresinin çorbaları da son derece meşhurdur. Batman da sürekli olarak tüketilmekte olan çorbalardan birisi de ayran çorbasıdır. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan ayran çorbası soğuk tüketilmesi ile meşhur bir çorbadır. İçerisinde buğday veya nohut kullanılarak hazırlanan ayran çorbası, yörenin en sevilen çorbaları arasında yer alır.

Şam Böreği

Batman mutfağında hamur işleri de son derece meşhurdur. Şam böreği, ince bir şekilde açılan hamurun içinin kıymalı ve soğanlı harç ile doldurulması ile yapılmakta olan bir börektir. Şam böreği isteğe bağlı olarak sac üzerinde de pişirilebilen bir hamur işi çeşididir.

Çiğ Köfte

Tüm şehirlerde olduğu gibi Batman ilinde de sevilerek tüketilmekte olan çiğ köfte yörenin en sevilen lezzetleri arasında bulunmaktadır. Çiğ köfte, ince bulgur ve çeşitli baharatlar ile hazırlanmakta olan ve genellikle de özel lavaşına sarılarak tüketilen yöresel bir tat olarak ifade edilebilir. İsteğe göre acılı ve acısız şekilde hazırlanmakta olan çiğ köfte herkes tarafından sevilerek tüketilmekte olan bir yiyecektir.