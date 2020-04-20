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Bat tarifi
Bat, Anadolu’nun farklı yerlerinde yapılan bir tür soğuk çorba olarak tarif edilebilir. Bu tarifimizde anlatılan bat ise Tokat usulü. Yanında asma yaprağıyla tüketilen bat, oldukça pratik ve doyurucu oluyor. Siz de denemek isterseniz bat tarifimiz aşağıda. Kolay gelsin…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 2,5 su bardağı su
- Yarım su bardağı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet domates
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 adet limon
Bat tarifi Nasıl yapılır?
Mercimeği yıkayıp hafifçe haşlayın ve kara suyunu dökün.
Ardından yeniden tencereye alıp 2,5 su bardağı suda yeniden haşlayın.
Mercimekler haşlanınca ocaktan alıp bulguru içine ekleyin.
O esnada soğan, domates ve biberi küçük küçük doğrayın; maydanozu ince ince kıyın.
Salçaları suyla ezip açın.
Tüm malzemeyi mercimeklere ilave edin ve harmanlayın.
Yemeğiniz hazır. Afiyet olsun…