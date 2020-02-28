Başka profiterolleri unutun! Çünkü artık choux au craquelin var

Malzemeler:

Choux (profiterol hamuru) için:

350 mililitre (1 su bardağı + 3/4 su bardağı) su

190 gram (1 su bardağı + 3 yemek kaşığı) un

120 gram tereyağı

5-6 adet yumurta

Çimdik tuz

Çimdik şeker

Craquelin (çıtır katman) için:

140 gram (1 su bardağı) un

140 gram (3/4 su bardağı) şeker

120 gram tereyağı

Pastacı kreması için:

600 mililitre (2,5 su bardağı) süt

100 gram (yarım su bardağı) şeker

4 adet yumurta sarısı

30 gram (2 yemek kaşığı) mısır nişasta

30 gram (2 yemek kaşığı) un

1 paket vanilin veya 1 adet vanilya çubuğu veya vanilya esansı veya öğütülmüş vanilya

30 gram (2 yemek kaşığı) soğuk tereyağı

Yapılışı:

Önce çıtır hamuru hazırlayalım.

Soğuk tereyağını, şeker ve un ile elinizle hamur haline getirin.

İki fırın kağıdı arasında bu hamuru 3-4 milimetre inceliğinde açın.

Bu şekilde buzdolabına kaldırın. Düz bir şekilde koyun yamulmasın.

Profiterol hamuru için su ve tereyağını tencereye alın.

Şeker ve tuz ilave edip orta ateşte su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın.

Kaynayınca hemen unu ekleyin.

Topaklanmaması için spatula ile sürekli bastırarak karıştırın. Bu şekilde hamurunuz toparlanacak.

Ara vermeden 2-3 dakika kısık ateşte karıştırmaya devam edin, hamur kendini tencereden kurtarıp toparlanınca ocaktan alın.

Hızlı soğuması için hamuru elinizle ya da mikserin hızında 5 dakika karıştırın. Bunun yerine hamuru tezgahın üzerine de yayabilirsiniz.

Elinizi yakmayacak kadar soğuyan hamura teker teker yumurtaları ekleyin.

Hamur esnek yumuşak ve hafif akışkan olmalı. Ne spatuladan akmalı ne de spatulada kalmalı. Yumurta sayısı ona göre 5 veya 6 olabiliyor.

Krema sıkma torbasına hamuru alın ve yağlı pişirme kağıt serilmiş fırın tepsisine bozuk para büyüklüğünde ve 2’şer santimetre aralıklarla sıkın. Hamur piştiğinde 3 kat şişecektir.

Çıtır hamuru buzdolabından alın ve profiterol boyundan çok az daha büyük halkalar kesin (ufak çay bardağı ağzı idealdir). Bu halkaları ısınmadan profiterollerin üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

190 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında 20-25 dakika boyunca pişirin.

Fırının ısıtıcısını kapatın. Kapağını açıp kapatın ve profiterolleri kapalı fırında 15 dakika kadar daha bekletin.

Pastacı kreması için, sütü kaynama noktasına getirin. Vanilya çubuk veya öğütülmüş ise süt soğukken ekleyin.

Yumurta sarılarını şeker ile çırpın. Vanilin veya esans kullanacaksanız bu aşamada ekleyin.

Un ve nişasta ekleyip tekrar çırpın.

Sütten 1 kepçe yumurtalı karışıma ilave edip hızlıca çırpın. (Bu işlemin ismi temperlemedir, yani ısı dengeleme. Bunun sayesinde yumurtanızı pişirmezsiniz.)

Yumurtalı karışımı hızla karıştırarak süt olan tencereye geri boşaltın.

Kısık ateşte devamlı karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Ateşten aldığınız kremanın içinde tereyağını eritin.

Üzerine yapışık bir şekilde streç film yerleştirip soğutun. Bu kabuk bağlamaması içindir.

Soğumuş hamurların tabanına kürdan ile delik açın.

Kremayı sıkma torbasına doldurup yuvarlak duy ile profiterollerin boşluklarına sıkın.

Afiyet olsun…