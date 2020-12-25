Başarılı kurabiyeler hazırlamanın 10 altın kuralı

Yumuşak tereyağı kullanın

Kurabiyelerinizi gevrek ve lezzetli hale getirmek için yumuşak tereyağı kullanın. Bu, hamurun daha iyi kaynaşmasını ve en önemlisi pişirme sırasında kurabiyelerin dağılmamasını sağlayacaktır. Yine de tereyağını eritmemeye dikkat edin. Hamuru hazırlamadan birkaç saat önce tereyağını buzdolabından çıkarmanız yeterli olacaktır.

Esmer şeker kullanın

Başarılı ev yapımı kurabiyeler için beyaz şeker kullanmamanız gerekiyor. Bunun yerine, esmer şekeri tercih ettiğinizde kurabiyeleriniz daha yumuşak olur. Bulabilirseniz şeker kamışı da kullanabilirsiniz.

Hamuru fazla karıştırmayın

Kurabiye hamuru diğer hamur işlerine pek benzemez. Yani dakikalarca yoğurmanıza gerek kalmaz. Malzemeleri birleşene kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Hatta hamurun macun gibi bir kıvam almaması daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

Hamuru buzdolabına koyun

Kurabiye hamuru birkaç saat hatta bir gün önceden hazırlanabilir. Aslında, en ideal olanı hamuru yoğurduktan sonra streç filmle sarıp buzdolabında dinlendirmektir. Bu bekleme süresi içi yumuşak, dışı gevrek kurabiyeler hazırlamanızı sağlayabilir.

Tek tip kurabiyeler için dondurma kaşığı kullanın

Kurabiyelerinizin farklı boyutlarda olmasından bıktınız mı? Hepsini tek boyda yapabilmek için, bir dondurma kaşığıyla hamurlarınıza şekil verin. Böylece, pişirildiğinde hepsi aynı boyutta olurlar.

Aralarında boşluk bırakın

Kurabiyelerin piştikten sonra birbirine yapışmaması için, kabarma ve yayılma payını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunun için, fırın tepsisine yağlı kâğıt sermeyi ihmal etmeyin ve kurabiyeleri aralarında boşluk bırakarak dizin.

Pişirirken izleyin

Kurabiyeler bir anda fazla kızarabileceği için gözünüzün fırında olması gerekir. Bu yüzden kurabiyenizi fırına attıktan yaklaşık 8 dakika sonra kürdan yardımıyla kontrol edin. Ya da kenarları kahverengiye dönmeye başladığında bir tanesinin tadına bakarak test etmeyi deneyin.

Piştikten sonra fırında bekletmeyin

Kurabiyeler piştikten sonra onları mutlaka fırından çıkarmalısınız. Aksi takdirde fırının sıcaklığıyla pişmeye devam eder ve sertleşebilirler. Bunun yanında, fırından hemen çıkardığınızda çok yumuşak olması sizi yanıltmasın. Biraz bekledikten sonra içerisindeki tereyağı donmaya başlar ve gevrek bir kurabiye haline gelir.

Tepsiden hemen almayın

Piştikten sonra kurabiyelerinizi sunuma hazırlamak için acele etmeyin. Hala sıcakken yerinden oynatmaya kalkışırsanız, parçalanabilirler. Bunun yerine iyice soğumaları için 10 dakika kadar bekleyin ve hareket ettirirken iyice soğuduklarından emin olun.

Kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin

Kurabiyelerin hazırlanması kadar muhafaza edilmesi de çok önemlidir. Servis ederken de uzun süre üstleri açık kalacak sunum tabaklarını tercih etmemenizde fayda var. Ayrıca bayatlamaması için sonrasında kapaklı bir saklama kabına kaldırmanız ve buzdolabında muhafaza etmeniz gerekir.