Bartın yemekleri - Bartın'da ne yenir ve neyi meşhur? Bartın mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Bartın Karadeniz bölgesinde yer alan bir ildir. 1999 yılında şehir olan Bartın oldukça güzel bir doğaya sahiptir. Ülkemizin gezip görülmesi gereken yerleri arasında olan şehrin mutfağı da kesinlikle gidilip denenmelidir. Bartın mutfağı denilince akla birçok çeşit yemek gelmektedir. Bartın’a özgü yemekler bulunmaktadır. Bartın’a gittiğinizde denemeden dönmemeniz gereken yöresel yemekleri sizler için bir araya getirdik.

Bartın’ın Yöresel Yemekleri

Pumpum Çorbası

Yumurtalı Ispıt

Kırk Kat Çıtır Börek

Pirinçli Mantı

Gıcır

Deli Oğlan Sarığı

İncirli Dondurma

Pumpum Çorbası

Bartın şehriyle bütünleşmiş pumpum çorbası Bartın da yenilmesi gereken bir lezzettir. Yılın her vakti yapılan bir çorba olsa da kış aylarında daha fazla tercih edilmektedir. Çorba bağışıklık sistemini güçlendirmeye birebirdir.

Grip gibi hastalıklara yakalanan insanlara tavsiye edilmektedir. Oldukça az malzemeden elde edilen pumpum çorbası fazlasıyla lezzetlidir. Çorbanın yapımında mısır unu, et suyu ve kavurma kullanılmaktadır. Kullanılan malzemeler tek başlarına da güzel tatlara sahip odluğu için birleşince ortaya bir lezzet şöleni çıkmaktadır. Pumpum çorbasını daha önce içtiyseniz de Bartın şehrinde yeniden deneyimlemelisiniz.

Yumurtalı Ispıt

Yumurtalı ıspıt isminden de anlaşılacağı gibi ıspıt otu ile yumurtanın bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ispıt otunu daha önce farklı çeşitlerde yemiş olsanız bile Bartın’a gittiniz de bu ikilinin muhteşem uyumunun da tadına bakmalısınız. Oldukça basit bir yapılışa sahip olan yemek için tereyağ, kuru soğan, ıspıt otu, yumurta, tuz ve karabiberiniz olması yeterlidir. Kolay bir yemek olan yumurtalı ıspıt damaklarınızda unutamayacağınız bir lezzet bırakacaktır.

Kırk Kat Çıtır Börek

Kırk kat çıtır börek Bartın’a özgü börek çeşididir. Yapılışı oldukça zahmetli bir yemek olsa da lezzeti uzun yıllar aklınızda kalacaktır. İnce açılmış 40 kat yufka arasında peynir, maydanoz ve közlenmiş kırmızı biber koyularak yapılan eşsiz börek bütün emeğe demektedir. Çıtırlığı kat kat olması ve iç harcının lezzeti ile baştan aşağıya kusursuz bir börektir. Bartın da birçok yerde rahatlıkla bulabileceğiniz börek çeşididir. Kesinlikle Bartın’a gidildiğinde tadına bakılması gereken bir lezzettir.

Pirinçli Mantı

Pirinçli mantı olarak geçse de birçok yerde pirinçli Bartın mantısı olarak bilinmektedir. Bartın mantısı farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Yapılma yöntemi belli bir yere kadar bildiğiniz mantılarla aynı gitse bile tamamen farklıdır. Pirinçli mantının harcı öncesinden tavada kavrularak hazırlanmakta ve mantı halini aldığında fırına verilip kızartılmaktadır.

Mantı hamuru normal hazırlansa bile iç harcı bir tavada pirinç, kıyma, soğan ve baharatlar eklenerek kavrulur. Daha sonrasında hamur açılıp içerisine harç koyulur ve mantı şeklini alır. Mantılar güzelce tepsiye dizilir ve fırına verilir. Fırından çıkınca üzerine et suyu dökülür ve et suyunu mantılar çekince servis edilir. Pirinçli mantının memleketi Bartın olarak kabul edilmektedir. Bartın’a gittiğinizde mutlak denenmesi gereken bir yemektir. Hem lezzeti hem de sunumu kalbinizi çalacaktır.

Gıcır

Bartın’ın yöresel lezzetleri arasında bulunan gıcır bir ottan elde edilmektedir. Tam olarak bir yemek olmayan gıcır salata veya meze olarak tercih edilebilmektedir. Bir miktar gıcır otu haşlandıktan sonra zeytinyağı soğan sarımsak gibi ürünlerle birlikte kavrularak ortaya çıkmaktadır. Yemeklerin yanında veya gün içinde atıştırmak için güzel ve sağlıklı bir besindir.

Deli Oğlan Sarığı

Deli oğlan sarığı aslında bir tatlıdır fakat böreğe benzemektedir. Deli oğlan sarığı olarak Karabük de yapılmaktadır fakat farklı şekillerde ve farklı tatlardadır. Deli oğlan sarığı birçok yerde bilinen kol böreği veya sarı burma gibi gözüken bir tatlı çeşididir. Tek farkı deli oğlan sarığının içine bir şey koyulmaması ve piştikten sonra üzerine şerbet dökülmesidir. Açılan hamurlar el ucu ile itilerek kıvrılır ve bir tepsiye dolama yöntemi ile düzgün bir şekilde konulur. Fırına verildikten sonra üzerine şerbeti dökülür isteğe göre cevizde koyulduktan sonra tatlı kesilerek ikram edilir.

İncir Dondurması

Bartın şehrinde incir dondurması oldukça özel bir yere sahiptir. Her yerde bulunabilecek bir tatlı olsa da incir dondurması Bartın şehrinde ki oldukça özeldir. İncir dondurmasının oldukça basit bir yapım aşaması vardır ve görüntüsü bildiğiniz dondurmalara benzememektedir. Fakat gerçek ve katkısız bir dondurmadır. İçinde yer alan incirlerin tadını kolaylıkla alabilirsiniz. Bartın şehrine gidildiğinde dinlenme arasında yenilebilecek en güzel tatlılardandır.