Barbunya nasıl bir balıktır? Barbunya balığı nasıl pişirilir?

Latince adı Mullus barbatus olan barbun, yakın akrabası tekir (Mullus surmuletus) ile çok karıştırılır. Tekirden biraz daha büyük olan barbunya, Türkiye’deki ılık denizlerde de avlanabildiği için farklı bölgelerimizde yerel isimlerle de karşımıza çıkabilir.

Ortalama 13 santimetre boyunda olan barbunya balıkları 40 santimetreye kadar büyüyebilir. Ortalama ağırlığı 50-75 gram olan barbunyalar Ege ve Akdeniz’de avlanır. Türkiye’de yıllık barbunya üretimi 3-5 civarındadır. Lezzeti nedeniyle sık avlanan barbunyanın ekonomik değeri de yüksektir.

İdeal üreme sıcaklığı 24 derece olan barbunya nisan-haziran döneminde yumurtlar. Temmuz-ekim döneminde yemek için uygun boyuta gelen barbunyanın mevsimi av yasağının sona erdiği eylül ve ekim aylarıdır.

Barbunya çok lezzetli olduğu için farklı pişirme yöntemlerine de uygundur. Izgarada ve tavada yapılabileceği gibi kağıtta barbunya da çok lezzetli olur.

BARBUNYA BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Barbun gevşek pullu bir balıktır. Bu nedenle temizlemesi oldukça kolaydır. Suyun altında pullarını parmağınızla ittirmeniz barbunyanın pullarını temizlemek için yeterlidir.

Pullarını temizledikten sonra karnını açtığınız barbunun sadece iç organlarını temizlemeniz yeterlidir. Kanı çıkmadığından temizlenmesi kolay bir balıktır.

Barbun kafasıyla birlikte pişirilir. Bu nedenle temizleme aşamasında kulak kısmını kesmeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde lezzetinde bir acılık oluşabilir.

TAVADA BARBUN NASIL YAPILIR? EVDE TAVADA BARBUN YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

2 kilogram barbunya balığı

Mısır unu

Sıvı yağ

Tuz

Nasıl yapılır?

Temizlediğiniz balıkları yıkayıp süzün.

Balıkların her yerini içine tuz eklediğiniz mısır ununa bulayın.

2 yemek kaşığı sıvı yağı tencerede kızdırın.

Balıkların iki tarafını da yağda kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…

FIRINDA BARBUN NASIL YAPILIR? EVDE FIRINDA SEBZELİ BARBUN YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

750 gram barbun

1 adet kapya biber

1 adet domates

1 adet havuç

Çeyrek demet maydanoz

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru reyhan

100 gram tereyağı

5-6 adet defne yaprağı

Nasıl yapılır?

Havuçları rendeleyin, soğanları, maydanozları, kapya biberi ve domatesi ince ince doğrayın.

Balıkları ayıklayıp yıkayın ve tuzlayın.

Sebzeleri derin bir kasede karıştırıp üzerine baharatları ilave edip harmanlayın.

Malzemenin yarısını fırın kabına yayıp üzerine balıkları dizin.

Kalan sebzeleri de balıkların üzerine yayın.

Tereyağını küçük parçalar halinde en üste dağıtın.

Pişirme kağıdı ile fırın kabının üzerini kapatın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra balığı 30 dakika fırınlayın.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…