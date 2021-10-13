Banyo fayansları nasıl temizlenir? Banyo fayanslarını parlatmak için nasıl temizlenmeli?

Evin farklı bölümlerinde yer alan fayansların düzenli şekilde temizlenmesi büyük bir öneme sahiptir. Tabii gözle görülmeyen mikropları ve zararları ortadan kaldırmak için, belli başlı bazı yöntemler üzerinden temizliğin yapılması gerekir. Bu sayede daha hijyenik ve steril bir alan içerisinde fayanslar kullanabilir.

Banyo Fayansları Nasıl Temizlenir?

Bazı yöntemleri kullanmak suretiyle banyo fayansları temizlemek mümkündür. Örneğin hazır kimyasal karışımları kullanarak temizleme işlemi yapılabilir. Ancak kullanılacak olan ürünün fayans üzerinde iz bırakmaması gerekir. Bu doğrultuda kirlerin fayanstan ayrılması için temizlik ürünü kullanıldıktan sonra bir süre beklemek önemlidir. Daha sonra ıslak bir bezle de sünger yardımıyla hafifçe ovalamak kirin bütünüyle alınmasına olanak verir.

Başka bir yöntem olarak ise karbonat öne çıkıyor. Zarar vermeden birçok farklı yerdeki fayanslara üzerinde bulunan kirliliği ortadan kaldırmak mümkündür. Su ile reaksiyona girmek suretiyle macun haline gelen karbonat sünger yardımı ile fayanslara sürülebilir. Bir süre sürdükten sonra köpürmek suretiyle bekletilmesi gerekir. Ardından ise yine ıslak bir bez ya da sünger vasıtasıyla fayansları tamamen temizlemek mümkün.

Diğer bir işlem ise sirke yöntemidir. Özellikle asidik yapısı sayesinde fayanslarda yumuşatıcı bir etki yaratır. 5 ya da 10 dakika süre boyunca yumuşak bir kumaş vasıtasıyla fayansları silmek mümkün. Zorlu lekeler için birden çok kez fayansları temizlemek bütünüyle steril hale getirebilir.

Banyo Fayanslarını Parlatmak İçin Nasıl Temizlenmeli?

Özellikle banyo fayanslarının parlak görünmesi için en önemli husus derz (Fayans arası) kısımlarının temizlenmesi gerekir. Her ne kadar fayans temizlense dahi, fayans aralarının kirli görülmesi görüntüyü bozar.

- Dert için özelleşmiş temizleyiciler ya da çamaşır suyu kullanılabilir.

- Daha sonra diş fırçası ya da temizleme pamukları ile derzler temizlenmelidir.

- Etkili olabilmesi için 5 ya da 10 dakika boyunca yumuşaması beklenmelidir.

- Yumuşayan fayans araları bir bez ya da sünger yardımıyla elden geçmelidir.

Yukarıdaki püf noktaları ele alınmak suretiyle fayans araları tamamen temiz ve parlak bir hale getirilebilir. Böylece tamamen sağlıklı ve steril bir şekilde fayanslar amaca uygun biçimde kullanılabilir.

Banyo Fayansları İçin Kullanılabilecek Malzemeler

Banyo fayansları için temizlik yapılırken birçok farklı ürün kullanmak mümkün. Özellikle doğru ekipmanları ele almak büyük öneme sahiptir. Örneğin bir sprey kullanmak daha etkili şekilde fayans bölümlerine temizlik ürününün yayılmasına olanak verir. Sünger vasıtasıyla köpürme işlemi yapılabilir ve daha sonra bir bez ile tamamen silinebilir. Elbette bunun dışında en fayans hem de fayans aralarını temizlenmesi için mutlaka farklı malzemelerin kullanılması gerekir. İnce fırça boyaları, diş fırçası ya da temizleme pamuğu bu konuda ön plana çıkıyor. Böylece daha küçük alanlar için daha derin bir temizlik yapma imkanı elde edilebilir. Günümüzde evde özellikle daha parlak ve güzel bir görünüm elde etmek için, yukarıdaki malzemeler banyo fayansları için yaygın kullanılmaktadır.

Fayanslar Hangi Sıklıkla Temizlenmelidir?

Özellikle banyo fayansları haftada bir kez en az temizlenmesi gerekir. Yoğun şekilde kullanıldığı için fayans ile fayans araları kısa zaman içerisinde kirlenir. Öncelikle fayans yüzeyleri temizlendikten sonra, hemen arkasından fayans araları temizlenebilir ve 1 hafta boyunca tertemiz şekilde kullanılabilir.