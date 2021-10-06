Bamya nasıl kurutulur? Evde büyük (İri) ve uzun bamyayı kışlık için kurutma ipuçları

Çok besleyici bir gıda olan bamyanın kışın tüketilmek üzere saklanma yöntemlerinden birisi de "bamya kurutmak"tır.

Bamya Nasıl Kurutulur?

Beslenme açısından çok kıymetli bir gıda olan bamya, oldukça da pahalı bir besindir. Bamyanın kurutularak kışın tüketilmesi mümkündür. Gıda uzmanları bazı gıdaların kurutularak tüketilmesini özellikle tavsiye etmektedirler.

Bamya da bu besinler arasında yer almaktadır. Bamya kurutulmuş olarak da satılmaktadır, fakat hem daha maliyetli olan kuru bamyayı satın alırken kalitesinden de emin olmak mümkün olamayabilir. Oysa bamya evde de kurutulabilir. Bamyanın ayrıca konservesi de yapılabilir. Ancak bamya kurutmak çok daha kolay ve saklanması da pratik olmaktadır.

Bamya kurutmak için satın alınırken bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Bunlar:

Satın alacağınız bamyanın taze olması gerekir.

Bamyaların iri ve uzun olmasına dikkat edilmelidir.

Mümkünse tek tek seçerek satın alınmalı ve her bir bamyanın eşit büyüklük ve irilikte olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü ipe dizilerek kurutulacak olan bamyanın eşit şekilde kuruması olanaklı olacaktır.

Satın alınan bamyanın bekletilmeden hemen işlemden geçirilmesi gerekir.

Satın alınan taze bamya önce yıkanır ve bir süzgeçte iyice süzülmesi beklenir. Sonra bamyalar temiz bir bez üstüne serilerek suyunun iyice kuruması beklenir. Uygun bir bıçak ile bamyaların baş kısmı huni şeklinde kesilir. Pamuk ipliği geçirilmiş yorgan iğnesi ile her bir bamya sap kısmından ipe geçirilir. İpe geçirilen bamyalar uygun bir yere gergin şekilde asılarak kurumaya bırakılır.

Evde Büyük ( İri) ve Uzun Bamyayı Kışlık İçin Kurutma İpuçları

Bamyalar uygun şekilde ipe dizildikten sonra bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir:

Bamya ışık gören fakat doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığı bir yerde kurutulur.

Hafif bir hava akımının bulunması gerekir.

Bamyaların kuruma süresi iklime ve sıcaklığa bağlı olarak 14 güne kadar uzayabilir.