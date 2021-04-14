Ballı mahmudiye nasıl yapılır? İşte ballı mahmudiye tarifi

Tavuk eti ve meyvenin muhteşem buluşması olan ballı mahmudiye, farklı lezzetler denemek isteyenler için harika bir alternatif. Zengin iç malzemesiyle sofralarınızı süsleyecek bu nefis tarifi sizler için derledik. İşte ballı mahmudiye malzemeleri ve yapılışı... Afiyet olsun.

MALZEMELER:

500 gram kemikli tavuk but

500 gram tavuk göğsü

Yarım litre tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 adet kuru soğan

12 adet kuru kayısı

100 gram badem

50 gram kuru üzüm

2 yemek kaşığı bardağı bal

1 çay kaşığı tarçın

1 adet limon

5-6 dal dereotu veya maydanoz

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tavuk göğsünü ve butu tencereye alın. Üzerine biraz tuz ekleyerek bol suyla haşlayın. Daha sonra haşlama suyunu ayırın. Tavuk etlerini de kemiklerinden ayırın. Yağı geniş bir tencereye alın ve eritin. Haşladığınız tavuk etini de tencereye ilave edin ve pembeleşene kadar kızartın. Ardından kuru soğanı küp küp doğrayıp üzerine ekleyin.

Bademleri 10 dakika ılık suda beklettikten sonra soyun ve tencereye ilave edin. Biraz pembeleşince üzerine kuru kayısı, üzüm, bal, tarçın, limonun suyu, tuz ve tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak, kısık ateşte 30 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyerek servis yapın.