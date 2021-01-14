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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Balkan göçmenleriyle Trakya'ya geldi: Tahin helvası

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Balkan göçmenleriyle Trakya'ya geldi: Tahin helvası
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Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanan tahin helvası, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Oldukça yüksek besin değerine sahip tahin helvası, ilgi görüyor.

Önce bir kazana toz şeker, su ve limon tuzu atıldıktan sonra kaynatılıyor. Kaynamaya başlayınca içerisine çöven suyu ve vanilya dökülüyor, ardından çırpılıyor. Beyazlaştığı zaman tahinle karıştırılıyor. Daha sonra kürekle tel tel açılan bu karışım, yuvarlanarak helva haline getiriliyor.

Balıktan sonra tatlı olarak neden tahin helvası yenir
Balıktan sonra tatlı olarak neden tahin helvası yenir?

Talebe göre Antep fıstığı, kakao ekleniyor ya da sade şekilde üretiliyor.

Tahin helvası ustası Ufuk Güler, AA muhabirine, bu helvanın Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden aileler tarafından yaygın şekilde yapıldığını söyledi.

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Bayramiçin meşhur tahin helvası coğrafi işaret yolunda
Bayramiç'in meşhur tahin helvası coğrafi işaret yolunda

Yaklaşık 20 yıldır helva yaptığını anlatan Güler, "Helva bazı yörelerde makine ile karıştırılıyor ancak elle karıştırılınca tadı daha güzel oluyor. Bu helva özellikle kışın tercih ediliyor" dedi.

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