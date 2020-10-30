Balkabaklı pişi tarifi

Balkabağı püresi ve lor peynirini derin bir kasede karıştırın.

İçine yumurtaları kırıp harmanlayın.

Kabartma tozunu, tuzu ve aldığı kadar unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Sıvı yağı derin bir tavada kızdırıp hamurdan parçalara koparak yağa atın.

İki tarafı da güzelce kızarınca kevgir yardımıyla yağdan alıp kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Soğumadan servis edin. Afiyet olsun…