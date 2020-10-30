Balkabaklı pişi tarifi
Pişi ve türevi hamur kızartmaları kahvaltılarımızın ve çay saatlerimizin olmazsa olmazlarından. Peki pişiyi içine sonbaharın en sevilen meyvesi balkabağı ekleyerek farklı bir lezzete büründürmeye ne dersiniz? Biz bu tarifimizde tuzlu ve baharatlı bir balkabaklı pişi yaptık ama siz dilerseniz tatlı bir hamur yapabilir, tarçın, vanilya gibi aromalarla da farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Yağda
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5-2 su bardağı un
- 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 su bardağı lor peyniri
- 1 su bardağı balkabağı püresi
- 2 adet yumurta
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Balkabaklı pişi tarifi Nasıl yapılır?
Balkabağı püresi ve lor peynirini derin bir kasede karıştırın.
İçine yumurtaları kırıp harmanlayın.
Kabartma tozunu, tuzu ve aldığı kadar unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Sıvı yağı derin bir tavada kızdırıp hamurdan parçalara koparak yağa atın.
İki tarafı da güzelce kızarınca kevgir yardımıyla yağdan alıp kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Soğumadan servis edin. Afiyet olsun…