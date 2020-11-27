Mutfağımızdaki en önemli tatlıların başında baklava geliyor. Türk baklavasının lezzetini sadece biz değil tüm dünya kabul ediyor. Peki baklavaya balkabağı ilave edip lezzetini birkaç katına çıkarmaya ne dersiniz? Sizin için evde baklavalık yufkayla kolayca yapabileceğiniz balkabaklı baklava tarifi hazırladık. Afiyet olsun…

Fırında

6+ Kişilik

6+ Kişilik 60+ dk

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