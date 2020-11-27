Balkabaklı baklava tarifi
Mutfağımızdaki en önemli tatlıların başında baklava geliyor. Türk baklavasının lezzetini sadece biz değil tüm dünya kabul ediyor. Peki baklavaya balkabağı ilave edip lezzetini birkaç katına çıkarmaya ne dersiniz? Sizin için evde baklavalık yufkayla kolayca yapabileceğiniz balkabaklı baklava tarifi hazırladık. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 12 yaprak baklavalık yufka
- 1 su bardağı eritilmiş tereyağı
İç harcı için:
- 1 kilogram soyulmuş balkabağı
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- Un
Şerbeti için:
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Balkabaklı baklava tarifi Nasıl yapılır?
Öncelikle balkabağını rendeleyip bir süzgece alın.
Suyunu salması için 2 saat kadar bekletin.
Şerbet için şeker ve suyu tencereye alıp karıştırın.
Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha ocakta tutun.
Ardından limon suyunu ekleyip şerbeti ocaktan alın.
Balkabaklarını suyunu sıkıp derin bir kaseye alın.
Üzerine dövülmüş ceviz, tarçın, vanilya ve şekeri ilave edip harmanlayın.
Yufkalardan bir tanesini fırın tepsisine serin.
Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.
6 kat yufkayı bu şekilde üst üste dizdikten sonra en üste biraz un serpiştirin.
Balkabaklı harcı yufkaların üzerine yayıp kalan 6 kat yufkayı da aralarına tereyağı sürerek tepsiye yerleştirin.
Baklavayı keskin bir bıçakla dilimleyin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra baklavayı fırına verin.
Üzeri kızarana kadar pişirdiğiniz baklavayı fırından alıp ılınan şerbeti üzerine dökün.
Şerbeti çekip soğuyan baklavayı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…