Balıktan sonra tatlı olarak neden tahin helvası yenir?

Balıktan sonra diğer tatlılardan ziyade tahin helvası tercih edilmesinin en önemli sebebi, tahinin denizlerdeki kirlilikten dolayı balıkların vücutlarında biriken ve yediğimizde bünyemize aldığımız ağır metallere bağlanarak dışarı atımı kolaylaştırması.

Üstelik birçok balıkta bulunan fosfor miktarını da dengeleyen tahin, midede aşırı asit oluşumundan kaynaklı yanmayı da önlüyor.

Dolayısıyla tahin balığın vücuda yapacağı olası zararları sıfırlıyor diyebiliriz.

TAHİN HELVASI ŞART MI?

Elbette bu faydaya kavuşmak için ille tahin helvası yemenize gerek yok.

Örneğin şeker tüketmiyorsanız, tahin helvası yerine balığın yanına yapacağınız salata için tahinli bir sos hazırlayarak da aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Üstelik fazladan kalori de almamış olursunuz.

ŞEKERİN DE ETKİSİ VAR

Ancak tahin helvasındaki şeker, balıktaki omega-3, demir, çinko, iyot gibi birçok mineralin bir arada tüketilmesinin yaratacağı kan şekeri düşüklüğüne ve halsizliğe de çare olacaktır.

Sütlü tatlıların balıkla birleştiğinde yaratabileceği zehirlenme durumu, şerbetli tatlıların ise yaplı oluşu da tahin helvasını başarılı bir alternatif olarak öne çıkarıyor.