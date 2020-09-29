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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de kış için domates ve biber salçaları yapılıyor

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Balıkesir'de kış için domates ve biber salçaları yapılıyor
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Balıkesir’de yaklaşan kış mevsimi öncesinde ev hanımlarının kahvaltılık ve yemeklik salça yapımı telaşı sürüyor. Kentin kırsal mahallelerinde evlerin bahçelerinde yakılan ocaklarda, kazanlar içerisinde domates ve biberler saatlerce süren meşakkatli bir uğraşın sonunda salça haline getiriliyor. Kavanozlara doldurulan salçalar, kış günlerinde sabah kahvaltılarına ve yemeklere lezzet katıyor.

Balıkesir’de ev hanımları, kışın tüketecekleri domates ve biber salçalarını yapmaya devam ediyor. Domates ve kırmızıbiberleri ilk olarak yıkayıp, ardından da bıçaklarla küçük parçalara bölen kadınlar, sonrasında kazanlara döküp bunları saatlerce kaynatıp, karıştırıyor. Domates ve biberlerin salçaya dönüşmesi oldukça zahmetli bir çalışmayı gerektiriyor. 

Balıkesirde kış için domates ve biber salçaları yapılıyor


İmece usulü yapıyoruz

Ev hanımı Ayşe Yemetli, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların imece usulü kış hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Yemetli, "Salça yapımı için öncelikle domates ve biberleri güzelce yıkıyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkıyoruz. Domatesleri küçük parçalar halinde doğruyoruz. Sonra kazana koyup, kaynatma işlemine başlıyoruz. Kimi kendisi ezer, kimisi de ezme makinesinden geçirip, sıvı hale getirir. Sonra tekrar kaynatıp, güneşin altına sererek, kurumaya bırakıyoruz. Kahvaltı ve yemeklerde kullanıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşlar dayanışma içinde her gün bir evin kışlık salçalarını hazırlayarak işlemlerini tamamlıyor" dedi.

Balıkesirde kış için domates ve biber salçaları yapılıyor


Her yıl yaklaşık 100 şişe yapıyoruz

Arkadaşına yardım için geldiğini söyleyen Hatice Aydeniz ise "Biz bu hazırlıkları sadece kendimiz için değil, bolca hazırlayıp eşle dostla yemek için yapıyoruz. Her yıl yaklaşık 100 şişe yaparım. Buradaki dayanışma çok önemli. Komşular sırayla birbirine giderek hem muhabbet eder hem de salçalarını hazırlar. Tabi bu yıl pandemi nedeniyle fazla kalabalık buluşmalar yapmıyoruz. En fazla 2-3 arkadaş buluşup, salçalarımızı hazırladık" dedi.

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