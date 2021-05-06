Balıkesir yemekleri - Balıkesir'de ne yenir ve neyi meşhur? Balıkesir mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Balıkesir Türkiye’nin batı ve kuzey ege bölgesinde bulunana bir il olmaktadır. Bu ilin birçok özellikleri ile birlikte ilk kez tadılacak pek çok lezzeti de bulunmaktadır.

Balıkesir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi Nedir?

Daha çok sebze ağırlıklı olan Balıkesir mutfağı son yıllarda birçok ziyaretçi tarafından tadılmıştır. Özellikle bazı lezzetleri dünya çapında üne sahip olmaktadır. Bu lezzetlerin 8 tanesi şu şekilde olmaktadır.

Peynirli Patlıcan

Edremit Köftesi

Susurluk Ayranı

Düğün Çorbası

Tirit

Keşkek

Güveç

Höşmerim

Peynirli Patlıcan

Balıkesir iline ait olan ve pek çok kişi tarafından en çok sevilen yiyeceklerinden biri olmaktadır. Bu yiyeceğin temelinde közlenmiş patlıcanın içinin doğranması ve üzerine Ezine peynirinde konulması ile servis edilen bir yemek olmaktadır. Yemeğin içinde bulunan tüm gıdalar Balıkesir iline ait olmaktadır.

Edremit Köftesi

Dünya genelinde en çok sevilen Türk köftesinden biri olarak Edremit köftesi olmaktadır. İçinde Edremit iline ait olan hayvanlardan alınana etler ile yapılmaktadır. Etin en önemli özelliği oldukça yumuşak olmasıdır. Ayrıca Edremit köftesi pişerken ala sulu diye bilinen bir usul ile pişmektedir. Bu köfteden yiyen bireylerin diğer köftelerden farkı olarak daha az baharatlı ve daha açık renkli olduğu bilinmektedir.

Susurluk Ayranı

Balıkesir ilinin Susurluk ilinde üretilen ve adını da buradan alan Susurluk ayranı oldukça ünlü olmaktadır. Bu ayranın özelliği manda yoğurdundan yapılması olmaktadır. Bu yoğurt oldukça sert yapıda bir yoğurt olmaktadır. Sık sık çalkalanması ile birlikte oldukça verimli bir ayran elde edilir. Bugün bu ayran Türkiye üzerinde pek çok kişi tarafından bizzat Susurluk’ta içilmek için Balıkesir’i zilyette etmektedir.

Düğün Çorbası

Genellikle adını yapılan düğünlerden alan bir yemek olmaktadır. Bu yemek birçok Balıkesir düğünün yapılana bir yöresel yemek olmamaktadır. Ayrıca bazı olmaktalar tarafından da üretilmektedir. Temelde içinde koyun eti tereyağı ve pirinç olmaktadır. Ayrıca içinde bir miktar da sos bulunmaktadır. Bu sos isteğe göre katılmaktadır.

Tirit

Daha çok Karadeniz ve Anadolu kültüründe sık sık bazı yemeklerde kullanılan tirit kebabı aslıdan Balıkesir yöresine ait olmaktadır. Bu yemeğin özellikleri ise ekmek üzerinde tandırda pişmiş kırmızı etin konulması olarak bilinmektedir. Yağlı bir yemek olduğu için öğle arlarında tüketilmesi daha sağlıklı olmaktadır. Balıkesir ilinin en çok sevilen yemekleri arasında bulunmaktadır.

Keşkek

Batı Ege bölgesinin hemen hemen her ilinde keşkek yemeği yapılmaktadır. Keşkek yemeğinin en önemli özeliği düğünlerde yapılması olmaktadır. Bu yemek içinde bir miktar pirinç ve et bulundurmaktadır. Kazanlar ile yapılan yemekler odun ateşinde harmanlanmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği yapan ustanın tuz oranını iyi ayarlaması olmaktadır. Keşkek yemeği padişah sofralarından en küçük köylere kadar yerde tarihte yer almıştır. Balıkesir ziyaret eden bireylerin yemesinde oldukça fazla vardır.

Güveç

Balıkesir iline ait ve oldukça farklı bir usul ile güveç yemeği yapılmaktadır. Toprak çömleğin içinin en altında bir miktar et konulur sonrasına ise domates biber gibi diğer yiyecekler yerleştirildi. Sonrasında kuyruk yağı sarımsak ve son olarak en üst katmanına et bırakılmaktadır. Yaklaşık üç saat fırında pişmesi ile birlikte güveç yemeği hazır olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği Balıkesir ilinin özel ekmeği olan yuvarlak pide ile servis edilmesidir. Hemen hemen tüm lokantaları ve fırınlarda güveç yemeğine ulaşmak oldukça kolay olmaktadır.

Höşmerim

Balıkesir iline ait olan ve oldukça yararlı tatlılardan biri de höşmerim tatlısı olmaktadır. Bu tatlının en önemli özelliği keçi sütünden olan peynirden oluşması olmaktadır. Tereyağı şeker ve peynir ile yapılan tatlı küçük paketler halinde de satılmaktadır. Tatlı servis edilirken fındık veya Balıkesir ilinin yöresel ceviziz kullanılmaktadır. Tatlının hazırlanma süresi olukça kışa olduğu için sıcak sıcak yenilmesi mümkündür. Yirmi dakikalarda hazırlanan höşmerim diğer adı ile peynir tat alışış oldukça ünlüdür.