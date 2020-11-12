Balık kokusu elden nasıl çıkar? Balık kokusunu gidermenin yolları

Limon suyu ve sirke

Mutfak ve yiyeceklerin temizliğinde işe yarayan doğal malzemelerin başında gelen limon suyu ve sirke, en yaygın bilinen balık kokusu çözümlerinden biridir. Parmaklarınızı limon ya da sirkeyle ovaladığınızda, balık kokusunun hafiflediğini hatta yok olduğunu görebilirsiniz.

Karbonat

Bir diğer mutfak temizliği dostu da karbonattır. Parmaklardaki balık yağı kalıntılarını söküp atan karbonatı, suyla karıştırıp macun kıvamına getirin. Ardından parmaklarınızı bu macuna bulayıp birkaç dakika ovalayın. Bol suyla duruladığınız ellerinizden koku silinip gidecek.

Diş macunu

Macun demişken, diş macunu da balık kokusunu elinizden çıkarmada çok işe yarayabilir. Ellerinizi sabunla yıkadıktan sonra parmaklarınuzun ucuna biraz macun alıp ovaladığınızda, balık kokusu gider yerine mis gibi naneli ferahlık gelir.

Paslanmaz çelik

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Paslanmaz çelikten elde edilen ürünlere temas ettiğinizde, kokuya yol açan kimyasallar etkisiz hale gelecektir. Mutfak evyesi, tencere, tava ya da kaşık çatalla deneyip gözlerinizle görebilirsiniz.

Bebek mendilleri

Bebeklerin temizliğinde kullanılan gözenekli nemli bebek mendilleri ellerinizdeki kokunun giderilmesinde de işe yarar. Deneyip gözlerinizle görebilirsiniz.