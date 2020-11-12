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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Balık kokusu elden nasıl çıkar? Balık kokusunu gidermenin yolları

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Balık kokusu elden nasıl çıkar? Balık kokusunu gidermenin yolları
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Gastronomi ve beslenme uzmanları, 1 Eylül'de açılan balık sezonu dolayısıyla bol bol balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Hem sağlık hem de lezzet deposu olan balığın bir dezavantajı var ki o da kokusu. Hazırlık aşamasında ellere sinen ve yıkamakla çıkmayan balık kokusuna çare önerilerini aşağıda sizin için derledik.

Limon suyu ve sirke

Mutfak ve yiyeceklerin temizliğinde işe yarayan doğal malzemelerin başında gelen limon suyu ve sirke, en yaygın bilinen balık kokusu çözümlerinden biridir. Parmaklarınızı limon ya da sirkeyle ovaladığınızda, balık kokusunun hafiflediğini hatta yok olduğunu görebilirsiniz.

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Balık pişirirken kokuyu önlemek meğer çok kolaymış
Balık pişirirken kokuyu önlemek meğer çok kolaymış!

Karbonat

Bir diğer mutfak temizliği dostu da karbonattır. Parmaklardaki balık yağı kalıntılarını söküp atan karbonatı, suyla karıştırıp macun kıvamına getirin. Ardından parmaklarınızı bu macuna bulayıp birkaç dakika ovalayın. Bol suyla duruladığınız ellerinizden koku silinip gidecek.

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Diş macunu

Macun demişken, diş macunu da balık kokusunu elinizden çıkarmada çok işe yarayabilir. Ellerinizi sabunla yıkadıktan sonra parmaklarınuzun ucuna biraz macun alıp ovaladığınızda, balık kokusu gider yerine mis gibi naneli ferahlık gelir.

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Paslanmaz çelik

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Paslanmaz çelikten elde edilen ürünlere temas ettiğinizde, kokuya yol açan kimyasallar etkisiz hale gelecektir. Mutfak evyesi, tencere, tava ya da kaşık çatalla deneyip gözlerinizle görebilirsiniz.

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Meğer hepimiz bu hatayı yapıyormuşuz! Balık yerken kılçığını ayırınca...

Bebek mendilleri

Bebeklerin temizliğinde kullanılan gözenekli nemli bebek mendilleri ellerinizdeki kokunun giderilmesinde de işe yarar. Deneyip gözlerinizle görebilirsiniz.

Balık 101
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