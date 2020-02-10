Balı nasıl tüketmeli, mutfakta nasıl kullanmalıyız?

Satın alacağınız balın güvenilir olduğuna mutlaka bakın. Her önünüze gelen yerden, yol üstlerinde satılan balları almayın. Bir balın doğal mı, yapay mı olduğunu anlamak hiç kolay değildir. O nedenle cam kavanozda, etiketi üzerinde, üretim izinleri alınmış güvenilir markaları tercih edin.

Balı kahvaltıda ekmeğinizin üzerine sürerek; doğranmış elma, muz gibi meyvelerin üzerine ekleyerek, çocuğunuzun meyve püresine, mamasına ilave ederek; keklerinizi, kurabiyelerinizi balla birlikte servis yaparak tüketebilirsiniz.

Bal-kaymak, bal-tereyağı birbirine en yakışan ikililerdir. Kahvaltıda özellikle kızarmış bir dilim ekmekle birlikte fındık kadar tereyağının üzerine 1 tatlı kaşığı balı sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Balın doğal özelliklerini kaybetmemesi için asla kaynatmayın. Kaynar sıcaklıktaki çay, süt gibi içeceklere eklemeyin.

Sıcaklığın 90 derecenin altına düşmüş olması gerekir ki balın özelliği kaybolmasın. Balı, ılık süte, ılık bitki çaylarının içine koyabilirsiniz. Şeker yerine tatlılara bal kullanacaksanız şerbet yapmak için balı suyla kaynatmayın. Kaynadıkça hem tadı, hem rengi hem de faydaları kaybolur. Ilık suyun içinde eriterek kullanabilirsiniz.

Soğuk algınlıklarında ballı limonlu ılık su iyi gelir derler. Doğrudur, boğazı yumuşatır, mideyi rahatlatır. Balı şifalı içeceklerden şerbetlere, kadınların cilt bakım güzellik maskelerine kadar pek çok yerde kullanımı vardır.

Osmanlı döneminde özellikle saray mutfağında bütün helvaların balla yapıldığını biliyoruz. Şeker hayatımıza girene kadar tatlandırıcı olarak meyveleri, meyve şekerlerini, pekmezleri ve balı kullanmışız. Şeker kullanımı başladıktan sonra ve giderek artan nüfusla birlikte artan tüketim hızından ve azalan arıcılık, balcılık, bal üretimi sebebiyle bal tüketimi giderek düşmüş.

Şeker de doğal pancardan elde edilen bildiğimiz kristal toz şeker ya da kahverengi, esmer şeker olarak ancak miktarını azaltarak kullanmak gerekir. Dışarıdan satın aldığımız başta şerbetli tatlılar olmak üzere baldan reçele, pastadan dondurmaya, hepsinde ne yazık ki gerçek şeker yerine "glikoz" yani mısırdan elde edilmiş glikoz mısır şurubu kullanılıyor. Sağlığa zararlı olan da budur.

Şifa kaynağı olan bal, değerli bir ürün olduğundan onu ziyan etmeden mutfağımızda kullanmamız mümkün. Eğer tatlı-ekşi sosları seviyorsanız ki Uzak Doğu mutfağını sevenler bilir, bal bu soslar için idealdir. Biraz balzamik sirke ile biraz balı karıştırıp kızarmış tavuğun üzerine sürerek veya yanında servis yapabilirsiniz. Kızarmış puf böreklerinizin üzerine börekler soğumadan bal sürüp deneyin. Kivili, muzlu, portakallı bir tart yaptığınızda hem parlak görünüm hem lezzet için üzerlerine bal sürebilirsiniz. Çocuklar için muzlu-ballı süt hazırlayın, akşam yatmadan önce veya sabah kahvaltısında severek içeceklerdir. Muffin dediğimiz sade veya çikolatalı top keklerin üzerine süreceğiniz bir miktar bal sayesinde hem kekleriniz pırıl pırıl görünür hem lezzetine lezzet katarsınız. Üzerine bal dökerek servis yapacağınız meyve tatlılarını ya hiç şeker eklemeden veya çok az şeker kullanarak pişirmenizi öneririm.

BALLI MEYVE SALATASI

4 kişilik

Malzemeler:

1 adet kivi

1 adet portakal

1 adet elma

1 adet muz

1 adet şeftali veya armut

Nar, üzüm, kiraz gibi taneli mevsim meyveleri

4 yemek kaşığı çam, çiçek veya keçiboynuzu bal.

Yapılışı:

Meyveleri soyup doğrayın. Büyük bir kasede harmanlayıp servis kaselerine paylaştırın. Her kaseye bir yemek kaşığı bal ilave edip servis yapın.

Püf noktası: Bal, meyveleri kaplayarak havayla temasını kesiyor ve böylece salatanız biraz beklese de meyvelerde vitamin kaybı ve kararma olmuyor.