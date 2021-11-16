Bal bozulur mu? Sıcakta, dolapta, ısıtılırsa ve şekerlenince bal bozulur mu

Bal tüketmek isteyen kişiler hakiki balı bulmaya çalışmalıdır. Çünkü en sağlıklı bal hakiki olan baldır. Balın kokusu, rengi ve yediğiniz zaman verdiği hisler kalitesini ortaya çıkarmaktadır.

Bal Bozulur mu?

Halk arasında balın bozulabileceği yönünde düşünceler bulunmaktadır. Ancak hakiki bir baş bozulmaz. Gerçek balın bazen kristalleştiği görülebilir ancak bu bozulmuş anlamına gelmez. Bu yüzden gerçek balın bozulmadığı görülmektedir. Hakiki olmayan bal ise uygun olmayan koşullarda uzun süre saklanırsa bozulabilir.

Sıcakta, Dolapta, Isıtılırsa ve Şekerlenince Bal Bozulur mu?

Balı en iyi şekilde muhafaza etmek için oda sıcaklığı gerekmektedir. Oda sıcaklığında saklanan bal bozulmadan durabilir. Bu şekilde muhafaza edeceğiniz balın ışık almaması da iyi olacaktır. Tabi bu gerçek bal için geçerlidir. Hakiki olmayan bal için durum değişebilir.

Gerçek bal kristalleştiği zaman su değirmeden bir kabın içerisinde benmari usulü ısıtmanız yararlı olmaktadır. Bu sayede kristalleşme dağılacaktır. Gerçek bal buzdolabında beklediği zaman şekerlenebilir. Bu balın bozulduğu anlamına gelmez. Bu yüzden balın bozulduğu düşünülüp atılmaması gerekir. Gerçek olmayan bal bile kolayca bozulmaz ve uzun süre dayanabilir.