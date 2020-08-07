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Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.08.2020 - 18:05,Son Güncelleme:

Bal badem tatlısı tarifi

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Bal badem tatlısı tarifi
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Bal badem tatlısı, adından da anlayabileceğiniz gibi bademin lezzet kattığı bir şerbetli tatlı. Haşhaşlı şekerpare olarak da tarif edebileceğimiz bu tatlının görüntüsü de lezzeti de müthiş. Evde kolayca yapılabilen bal badem tatlısı, misafire servis etmek için de çok uygun. Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 yemek kaşığı tereyağı

Süslemek için:

  • 1,5 su bardağı haşhaş
  • 200 gram çiğ badem

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Limon suyu

Bal badem tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Şerbet için şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın.

Kaynayınca birkaç damla limon suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yumurta ve tereyağını derin bir kasede karıştırın.

Pudra şekerini, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Son olarak azar azar unu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamurları haşhaşa bulayıp tepsiye dizin.

Bademleri hamurların ortalarına bastırarak yerleştirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

Kızaran tatlıları fırından alıp buharı çıktıktan sonra soğuyan şerbeti üzerine gezdirin.

Tatlı şerbetini çektikten sonra servis yapın. Afiyet olsun...

Şekerpare | Mucize Lezzetler
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