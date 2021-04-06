Baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Baklava hazırlarken birkaç noktaya dikkat edilmelidir. Baklava yufkası mümkün olduğu kadar ince açılmalıdır. Kıtır kıtır olması için de dilerseniz hamuruna yarım limon suyu ilave edebilirsiniz. Fırına vermeden üzerine eritilmiş tereyağı sürmek de baklavanızın lezzetini artıracaktır.

Şerbetine birkaç damla limon suyu ekleyerek şekerlenmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca şerbetini soğuduktan sonra dökmeye dikkat edin. Sıcak şerbet tatlınızın hamurlaşmasına neden olabilir.

MALZEMELER:

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un

500 gram çekilmiş ceviz içi

Açmak için:

Buğday nişastası

Üzeri için:

150 gram tereyağı

Şerbeti için:

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı bardak su

Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

Tatlınız için ilk olarak şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp hazırlayın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp, hamuru yoğurun. Hamurunuzu dinlendirdikten sonra 6 tane beze elde edin. Bu bezeleri de 10'ar eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı nişasta serperek ilk olarak yemek tabağı ölçüsünde açın. Açtığınız 10 bezeyi aralarına buğday nişastası serpin ve üst üste dizin. Ardından bir merdane yardımıyla tepsinize göre açın. Daha sonra tepsiye yerleştirip üzerine ceviz serpin. Kalan bezelere de aynı işlemi uygulayın.

Baklavanızı dilediğiniz gibi dilim dilim kesin. Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp içi pişene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız baklavanın üzerine şerbeti gezdirin.