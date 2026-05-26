Baklava nasıl yapılır? Tam ölçülü 10 farklı baklava tarifi “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Geleneksel bayram sofralarının başrolünde yer alan baklava, incecik açılan yufka katmanları ve tam kıvamında hazırlanan şerbetin buluşmasıyla enfes bir lezzete dönüşüyor. Hamurunun açılmasından şerbetin dökülme anına kadar her aşamasında özen isteyen baklava, tam ölçülü bu tariflerle her denemede lezzeti garantili sonuçlar veriyor. Sırrı nesilden nesile aktarılan el açması geleneksel ev baklavasından, hazır yufka ile pişirilen bol fıstıklı baklavalara birbirinden nefis tarifler, şerbetli tatlıların en leziz hallerini sofranıza taşıyor. İşte, her ısırıkta o kusursuz çıtırtıyı hissedeceğiniz birbirinden lezzetli 10 farklı baklava tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
EV YAPIMI BAKLAVA
Geleneksel bayram sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olan el açması baklava, çıtır çıtır yufkası ve bol cevizli iç harcıyla bir ziyafet deneyimi sunuyor.
MİDYE BAKLAVA
Midye baklava, incecik açılan hamurun içine yerleştirilen kaymak ve fıstık dolgusuyla sofraların iştah açıcı tatlıları arasında yer alıyor.
BURMA BAKLAVA
Burma baklava, hamuru tül gibi incecik açılıp oklavayla büzülerek hazırlanıyor ve sunumuyla fırından çıktığı anda iştahları açıyor.
ANTEP FISTIKLI KURU BAKLAVA
Geleneksel baklava tariflerine alternatif olan bu tatlı, şerbet miktarının daha az tutulması ile yerken ağırlık yapmıyor.
SOĞUK BAKLAVA
Soğuk baklava, sütlü şerbeti ve üzerindeki kakao kaplamasıyla klasik baklavaya göre çok daha hafif ve ferah bir tatlı seçeneği sunuyor.
ANTEP FISTIKLI BAKLAVA
Hazır yufkadan yapılan bu nefis Antep fıstıklı baklava tarifi, evde baklava açmaya vakti olmayanlar için çay saatlerini ve bayram sofralarını şölene çevirecek harika bir alternatif sunuyor.
HAVUÇ DİLİMİ BAKLAVA
Hazır baklava yufkasıyla evde pratik bir şekilde hazırlanan havuç dilimi baklava, lezzetiyle dışarıdan aldıklarınızı aratmıyor.
HAZIR YUFKADAN BAKLAVA
Evde baklava açmaya vakti olmayanlar için harika bir alternatif olan hazır yufkadan baklava tarifi, dakikalar içinde hazırlanıp tatlı krizlerinize en hızlı ve garantili çözümü sunuyor.
MİLFÖYDEN SOĞUK BAKLAVA
Soğuk baklava, milföy hamurunun çıtırlığı ve sütün ferahlığıyla birleşerek pratik tatlı arayanlar için iştah açıcı bir seçenek sunuyor.
CEVİZLİ BAKLAVA
Cevizli baklava, incecik açılan yufkaları ve tam kıvamındaki şerbetiyle sofralarınızı ziyafete çeviriyor.