Bağışıklık sistemi için balkabağı şart! Peki nasıl tüketebiliriz?

Uzmanlar, koronavirüse karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için balkabağının sofralardan eksik olmamasını öneren Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, şunları söyledi:

"Balkabağı, A vitamin bakımından çok değerli bir besin. Günde 100 gram bile yense günlük alınması gereken vitamini karşılıyor. Özellikle pandemi sürecinde balkabağının sofralardan eksik olmaması gerekiyor."

"Ayrıca göz sağlığı, deri sağlığı ve üreme sağlığı için de balkabağı oldukça faydalıdır. Ayrıca lifi çok kuvvetli olduğu için kabızlık problemi yaşayanlar bolca tüketmelidir" dedi.

’ÇİNKO VE E VİTAMİNİ AÇISINDAN OLDUKÇA DEĞERLİ’

Balkabağını hem yemek olarak hem de atıştırmalık olarak tüketilebileceğini söyleyen Zünbülcan, şöyle devam etti:

"Kişiler, balkabağını ince ince doğrayarak fırına atarak atıştırmalık olarak tüketebilirler. Soğan ve patatesle pişirerek, yemeğini yapabilirler. Direkt rendeleyerek, yoğurdun içerisine koyarak tüketebilirler."

"Lifli kısımlarını atmayıp, peynirle karıştırarak içerisine de siyez unu koyarak köftesini yapabilirler. Çorbasını yapıp, tüketebilirler. Balkabağının çekirdeği de çinko ve E vitamini açısından oldukça değerli. Çekirdeğinin de tüketilmesini öneriyoruz."