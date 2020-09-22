Badem unu nasıl yapılır? Evde badem unu yapılışı ve püf noktaları
Antioksidan açısından zengin bir besin olan badem, özellikle diyetler için harika bir ara öğün. Veganlar açısından da önemli olan bu besinin sütü ve unu da sık sık kullanılıyor. Badem ununa ise son zamanlarda sık sık rastlar olduk. Üstelik tatlılarda sık sık kullanılan badem ununu evde de hazırlayabilirsiniz. Peki badem unu nasıl yapılır?
Hazır olarak da neredeyse tüm marketlerde bulabileceğiniz badem ununu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Üstelik bu şekilde gönül rahatlığıyla da tüketebilirsiniz. Enerji seviyenizi yükseltmek için harika bir seçim olan badem unu diyet tatlılarının ana malzemesi haline geldi.
Badem unu için malzemeler
1 su bardağı badem
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Bademleri geceden ıslamamız gerekiyor.
Derin kap için koyduğunuz suyun içerisini bademleri koyun ve bir gece bekletin.
Bademler ertesi gün kabuğu soyulacak kıvama gelecektir.
Kabuklarını soyduğunuz bademleri soğuk sudan geçirin.
Ardından karıştırma kabına 3 su bardağı suyu koyun ve üzerine bademleri ekleyin.
Karıştırıcıda yaklaşık 3 dakika boyunca yüksek devirde karıştırın.
Daha sonra içerisine tarçını da ekleyip bir kez daha karıştırın.
Karışımı ince bir süzgeçten geçirin ve posasını iyice sıkarak sütünü çıkarın.
Bu sütü de lezzetli kahveleriniz için kullanabilirsiniz.
Suyunu tamamen sıktığınız badem tortusunu fırın tepsisine serin.
Tamamen kuruyana kadar fırında pişirin.
Fırından çıkardığınız karışımı tekrar blenderdan geçirerek daha da ince hale getirebilirsiniz.
Badem ununuz hazır.