Badem unu nasıl yapılır? Evde badem unu yapılışı ve püf noktaları

Hazır olarak da neredeyse tüm marketlerde bulabileceğiniz badem ununu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Üstelik bu şekilde gönül rahatlığıyla da tüketebilirsiniz. Enerji seviyenizi yükseltmek için harika bir seçim olan badem unu diyet tatlılarının ana malzemesi haline geldi.

Badem unu için malzemeler

1 su bardağı badem

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Bademleri geceden ıslamamız gerekiyor.

Derin kap için koyduğunuz suyun içerisini bademleri koyun ve bir gece bekletin.

Bademler ertesi gün kabuğu soyulacak kıvama gelecektir.

Kabuklarını soyduğunuz bademleri soğuk sudan geçirin.

Ardından karıştırma kabına 3 su bardağı suyu koyun ve üzerine bademleri ekleyin.

Karıştırıcıda yaklaşık 3 dakika boyunca yüksek devirde karıştırın.

Daha sonra içerisine tarçını da ekleyip bir kez daha karıştırın.

Karışımı ince bir süzgeçten geçirin ve posasını iyice sıkarak sütünü çıkarın.

Bu sütü de lezzetli kahveleriniz için kullanabilirsiniz.

Suyunu tamamen sıktığınız badem tortusunu fırın tepsisine serin.

Tamamen kuruyana kadar fırında pişirin.

Fırından çıkardığınız karışımı tekrar blenderdan geçirerek daha da ince hale getirebilirsiniz.

Badem ununuz hazır.