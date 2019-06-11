Badem sütü nasıl yapılır? Evde badem sütü yapılışı ve püf noktaları

Evde badem sütü yapmak için ihtiyacınız olan sadece 1 su bardağı çiğ badem ve 1 litre içme suyu.

Bunun dışında arzu ederseniz badem sütünüzün lezzetini çeşitlendirmek için tarçın, kakao, bal, pekmez gibi malzemelerden de faydalanabilirsiniz.

Gelelim badem sütünün yapılışına.

Öncelikle bademleri 1-2 dakika kaynar suda bekletip kabuklarını yumuşatın ve soyun. Ardından soyduğunuz bademleri soğuk suya alıp en az 12 saat bekletin. Bekleme süresini 24 saate kadar uzatabilirsiniz.

Bademleri ve içinde beklettiğiniz suyu blender’a aktarın. Üzerine 1 litre daha içme suyu ilave edin. Badem sütünüze aroma verici olarak eklemek istediğiniz tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, kakule gibi malzemeleri de bu aşamada blender’a ekleyebilirsiniz.

Homojen ve akışkan bir karışım elde edene dek 2-3 dakika blender’dan geçirin. Bir sürahinin ya da kavanozun ağzına temiz bir tülbent gerin ve blender’daki karışımı bu tülbentle süzün. Tülbentin üzerine kalan posayı da iyice sıkıp süt ile bademin iyice ayrışmasını sağlayın.

Badem sütünüz hazır. Badem sütünü hayvansal sütleri kullandığınız her yemekte kullanabilirsiniz. Tatlılarda da tuzlularda da çok lezzetli sonuçlar elde edeceksiniz. Tülbentin üzerinde kalan posayı da atmayın, badem unu olarak kek ve kurabiyelerde kullanabilir, böreklerin içinde peynir gibi tüketebilirsiniz.