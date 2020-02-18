Az malzeme ile nefis ve pratik bir lezzet: Arap Kebabı

Malzemeler:

250 gram yağsız kıyma

1 adet büyük boy soğan

1 adet yeşil veya kırmızı taze biber

3 adet orta boy domates veya 3 adet domatese eşdeğer konserve domates

Bir tutam maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:



Kıyma tencereye alınır ve bir miktar su eklenir, suyu çekilinceye kadar aralıklarla karıştırılır.



İnce doğranmış biberler ve ince kıyılmış soğan ile birlikte sıvı yağ eklenir.



Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavrulur.



Pul biber ve küçük doğranmış domatesler eklenir.



Domatesler pişinceye kadar ara sıra karıştırılır.



Tuzu ve karabiberi eklenir.



Ocaktan indirdikten sonra ince kıyılmış maydanoz ilave edip servise hazır hale gelir.

Not: Su koymadan domates suyuyla pişerse daha lezzetli olur. Yanına pirinç pilavı veya bulgur pilavı da çok yakışır.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.



Instagram: @belginekmen