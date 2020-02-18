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Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Az malzeme ile nefis ve pratik bir lezzet: Arap Kebabı

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Az malzeme ile nefis ve pratik bir lezzet: Arap Kebabı

Arap Kebabı, Hatay yöresinde sıkça tüketilen ve çok az malzeme ile lezzetli ve pratik bir yemek yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer buluyor. İşte, öğle ve akşam menülerinde yer verebileceğiniz Hatay mutfağının temel taşlarından Arap Kebabı tarifi…

Malzemeler:

250 gram yağsız kıyma
1 adet büyük boy soğan
1 adet yeşil veya kırmızı taze biber
3 adet orta boy domates veya 3 adet domatese eşdeğer konserve domates
Bir tutam maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ

Az malzeme ile nefis ve pratik bir lezzet: Arap Kebabı

Yapılışı:

Kıyma tencereye alınır ve bir miktar su eklenir, suyu çekilinceye kadar aralıklarla karıştırılır.

İnce doğranmış biberler ve ince kıyılmış soğan ile birlikte sıvı yağ eklenir.

Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavrulur.

Pul biber ve küçük doğranmış domatesler eklenir.

Domatesler pişinceye kadar ara sıra karıştırılır.

Tuzu ve karabiberi eklenir.

Ocaktan indirdikten sonra ince kıyılmış maydanoz ilave edip servise hazır hale gelir.

Not: Su koymadan domates suyuyla pişerse daha lezzetli olur. Yanına pirinç pilavı veya bulgur pilavı da çok yakışır.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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