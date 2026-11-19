Ayva tatlısı tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Ayva tatlısı, çubuk tarçının ve karanfilin lezzetiyle tencerede ağır ağır pişirilerek yumuşacık bir kıvam kazanıyor. Ayva çekirdeklerinin verdiği doğal rengiyle bu nefis tatlı, tam mevsimindeki ayvalarla hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Meyve ile hazırlanan tatlılar arasında lezzeti damak çatlatan ayva tatlısı, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor. İşte ayva tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
NSosyalFacebookEpostaTwitterLinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi
Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
3 adet ayva
12 yemek kaşığı toz şeker
1 adet çubuk tarçın
10 adet karanfil
1 su bardağı su
Ayvaları bekletmek için:
1 adet limon suyu
1 litre su
Üzeri için:
Kaymak
Kırık Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Ayvaları ikiye bölüp çekirdek yataklarını çıkararak bir kap içerisine ekleyin. Ardından kabuklarını soyun. Ayvaların kararmaması için limonlu suda bekletin.
Pişirme aşaması
Ayvaları geniş bir tencereye iç kısımları üstte kalacak şekilde dizin. Çubuk tarçını, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini ekleyin. Ayva dilimlerinin her birinin üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Suyu ilave edip orta ateşte ayvalar yumuşayana kadar bir saat pişirin. Ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında 3 saat soğumaya bırakın.
Servis aşaması
Ayva tatlısını sunum tabağına alıp kaymak ve kırık Antep fıstığı ile süsleyin. Üzerlerine kalan şerbeti gezdirip servis edin.