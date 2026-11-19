Ayva tatlısı, çubuk tarçının ve karanfilin lezzetiyle tencerede ağır ağır pişirilerek yumuşacık bir kıvam kazanıyor. Ayva çekirdeklerinin verdiği doğal rengiyle bu nefis tatlı, tam mevsimindeki ayvalarla hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Meyve ile hazırlanan tatlılar arasında lezzeti damak çatlatan ayva tatlısı, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor. İşte ayva tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...