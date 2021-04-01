Ayva reçeli tarifi: Ayva reçeli nasıl yapılır?

Reçeller, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Vişneden çileğe, kayısıdan şeftaliye çeşit çeşit reçel yapabilirsiniz. Ayva reçeli de bunlardan biri. Peki ayva reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte ayva reçeli tarifi...

MALZEMELER:

2 kilogram ayva

1 kilogram toz şeker

3 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

1 adet çubuk tarçın

NASIL YAPILIR?

Ayvaları güzelce temizleyin ve çekirdeklerini bir kenara alın. Daha sonra küçük küpler halinde doğrayın. Ardından tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ayvalar yumuşayan kadar kaynatın. Şeker, limon suyu ve ayva çekirdeklerini de ekleyin.

Reçeliniz koyulaşmaya başlayınca tarçın çubuğu ve karanfili de ilave edin. Kaynayınca ocaktan alın.