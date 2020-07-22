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İHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Aydın'da üretti, tanesini 15 liraya satıyor

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Aydın'da üretti, tanesini 15 liraya satıyor
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Aydın İncirliova ilçesinde yaşayan Övünç Yorbik Uzak doğu seyahatinde tanıdığı ejder meyvesini (Pitaya) Aydın’da üretti. Tanesi 15 ile 25 TL arasında değişen fiyatlarda satılan ejder meyvesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Lezzetinin yanı sıra görüntüsüyle de büyük ilgi çeken pitaya meyvesinin Aydın ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Daha çok Meksika, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Vietnam, Malezya gibi ülkelerde yetişen ejder meyvesi aynı zamanda içerdiği vitaminler ve lif yönünden de güçlü antioksidan özelliği taşıyor.

Aydında üretti, tanesini 15 liraya satıyor


İncirliova’nın Gerenkova Mahallesi’nde bir dönümlük serada 650 pitaya fidanı diken Övünç Yorbik, emeğinin karşılığını almaya başladı. Bir dönümlük serada yetiştirdiği ejder meyvesinin, her direkte 4’er adet gruplar halinde bulunduğunu ve her bitki grubundan yaklaşık 45 meyve aldığını belirten üretici Övünç Yorbik yaklaşık 3 yılda meyve vermeye başlayan ejder meyvesinin, bakım ve su ihtiyacı fazla olmayan ekstra gübre istemeyen dayanıklı ve verimli bir meyve olduğunu söyledi.


Pitaya’nın Aydın iklimini çok sevdiğini ve yüksek verim verdiğini belirten Övünç Yorbik; “Şu an için ürünlerimi rahatlıkla satabiliyorum. Türkiye’de 15-25 TL arasında değişen pitayanın tane fiyatı Avrupa’da 20 Avro’ya kadar çıkabiliyor. Daha büyük alanlarda hem meyve hem fidan yetiştiriciliği yapmak için çalışmalarıma başladım. Yüksek miktarda üretim gerçekleştirdiğimde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) aracılığıyla satmayı düşünüyorum” dedi.

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