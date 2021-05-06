Aydın yemekleri - Aydın'da ne yenir ve neyi meşhur? Aydın mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Aydın ili içiresine pek çok farklı yemek çeşidinin bulundurulan daha çok zeytinyağlı yemekleri ile ünlü olan bir şehir olmaktadır. Güney egede bulunana bu şehir etrafı dağlarla çevrili olduğu için birçok besinini dağlarda büyütmektedir.

Aydın Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi Nedir?

Aydın ilinde yöresel pek çok yemek bulunmaktadır. Bu yemekler oldukça doğal olarak üretilen ve oldukça sağlıklı yemek çeşitleridir. En çok sevilen aydın yemek çeşitleri şu şekilde olmaktadır.

Aydın Çorbası

Keşkek

Çine Köftesi

Enginar Yemeği

Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Tahinli Pide

Paşa Böreği

Kırlı Kızartma

Aydın Çorbası

Aydın çorbası olarak bilinen ve genellikle düğünler da yapılan bu çorba ayrıca pek çok kişi tarafında aydına gelinince içilmektedir. Çorbanın özellikleri içinde pirinç ve arpa bulundurması olmaktadır. Ayrıca tandırda pişmiş olan etlerde çorbada bulunmaktadır. Bu nedenle oldukça lezzetli bir yemek olarak görülmektedir. Yemek son yıllarda aydın ilin temsil edilmesi için birçok yarışmaya da girmiştir.

Keşkek

Keşkek bir tür düğün yemeği olarak bilinir. İlk olarak kazanlara büyük odunların üstünde bir miktar su kaynatılır. Sonrasında keşkek yemeğinin ana malzemesi olan buğday be pirinç konulmaktadır. Bu sayede oldukça lezzetli yemeklerde elde edilmektedir. Yemeğin içinde bol miktarda et suyu ve kıyma bulunmaktadır. Nispeten yağlı bir yemek olan keşkek daha çok öğleleri tüketilen bir gıda olarak bilinmektedir.

Çine Köftesi

Çine köftesi genellikle inek etinden yapılan ve için de çok az miktarda yağ bulunan bir köfte olmaktadır. Diğer birçok köfte türünden farklı olarak bu köftenin içine un konulmaktadır. Köftenin özellikleri ise mangal ocağı üzerinde sulu pişirilen bir yemek olmaktadır. Görüntü olarak da oldukça fazla İnegöl köftesine benzemektedir. Fakat lezzet olarak oldukça farklı bir tada sahip olmaktadır.

Enginar Yemeği

Aydın ilinde oldukça kolay bir şekilde yetişen enginar yemeği de aydın ili için oldukça önemli bir yiyecek olmaktadır. Enginar yemeği ilk olarak tavada bir miktar kızartıldıktan sonra zeytinyağı ve diğer sebzeler ile pişirilmektedir. Oldukça hafif ve lezzetli olan bu yemek aynı zamanda oldukça sağlıklı da olmaktadır. Yemeğin en önemli özelliği oldukça az yağlı olduğu için kalp ve damar sağlığı içinde uygundur. Aydın ilini ziyaret eden bireylerin sağlıklı bir yemek için enginar yemeğini tercih edebilmektedirler.

Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yaprak sarması yapılmaktadır. Fakat yöre olarak zeytinyağlı sarma aydın iline ait olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği aydının üzüm bahçelerinden toplanan yapraklar ile gerçekleştiği bilinmektedir. İç pilavı ile sarılan yaprak sarmaları zeytinyağı ile pişmektedir. Bazı aydın lokantalarında bu sarmalar çömlekte piştiği için de daha lezzetli olabilmektedir.

Tahinli Pide

Tahin susamdan oluşan bir tür yiyecek olmaktadır. Susamın oldukça fazla yağı olduğu için bu yemenin ekmem ile pişmesi oldukça önemli olmaktadır. Yemeğin en önemli özelliği taş fırınlarda pişmesi olmaktadır. Yemek yapılırken hamur içinde harmanlanır ve bir miktar şeker eklenir. Aydın iline ait olan bu yemek genellikle sabahları kahvaltıda tüketilir. Ayrıca yemek üzerine susam eklenerek servis edilmektedir. Bu nedenle oldukça sağlıklıdır. Geç saatlerde tüketilmesi hazımsızlığa neden olabilir.

Paşa Böreği

Paşa böreği adını Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan bir yemek olduğu için paşa ismini almıştır. Bu yemeğin en önemli özelliği hamurunun orta kalınlıkta ve şekersiz yoğrulmasıdır. Hamur şekersiz olduğu için son derece lezzetli olduğu birçok kişi tarafından bilinmektedir. Yemek aydın ilini ziyaret eden pek çok kişi tarafına tüketilir.

Kırlı Kızartma

Anadolu’da karışık kızartma olarak bilinene bu yemek fırınında birçok yemeğin pişirilmesi olmaktadır. Yemek domates, biber ve soğanın pişmesi ile gerçekleşen bir yemek olmaktadır. Yemek Anadolu kültüründe tercih edilen tereyağı yerine zeytin yağı ile pişirilir ve oldukça hafiftir.