Aya köfteli çorbayla sıcacık bir merhaba!
Sevgili Hürriyet okurları, bu köşede bundan sonra kısmet olursa sizlere doğduğum, büyüdüğüm ve hala yaşamakta olduğum topraklardan, Hatay mutfağından değişik lezzetlerin tariflerini vermeye çalışacağım. Umarım dener ve beğenirsiniz.
İlk yazımda sizlere yıllardır evimde yaptığım ve özel günlerde ikram ettiğim yemeklerden birisi olan aya köfteli çorbanın tarifini vereceğim. Aya köfteli çorba, lezzetli ve bir o kadar da besleyici olması dolayısıyla çocuklar için de gönül rahatlığıyla pişirebileceğiniz yemeklerden.
Malzemeler:
(5-6 kişilik)
300 gram yağsız sinirsiz dana kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 kahve fincanı pirinç
1 çorba kaşığı sıvı yağ
5 bardak su
Karabiber
Tuz
İsteğe göre pul biber
Yapılışı:
Kıymanın içerisine tuz ve karabiber, isteğe göre de ince kıyılmış maydanoz konulur. Bu karışım biraz yoğurulur.
Sulandırılmış salçaya el batırılıp, etten fındık büyüklüğünde parçalar kopartılarak avuç içinde yuvarlanır. Yuvarlanan köfteler yağda kızartılır.
Diğer tarafta bir tencereye 5 bardak su, salça ve pirinç eklenir. Pirinç açılıncaya kadar kaynatılır, köfteler ve yağ ilave edilip bir taşım daha kaynatılır.
Ocaktan alınan yemeğin üzerine biraz karabiber ve isteğe göre ince kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir.
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