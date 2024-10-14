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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 14.10.2024 - 17:33 | Son Güncelleme:

Ay tatlısı tarifi ve malzemeleri: Ay tatlısı nasıl yapılır, malzemeler neler?

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Ay tatlısı tarifi ve malzemeleri: Ay tatlısı nasıl yapılır, malzemeler neler?

Ay tatlısı, hem yapımı hem de lezzetiyle tarif listenizin favorisi olacak. Adını şeklinden alan bu nefis tarif, içerisine eklenen portakal suyuyla da tadını katlıyor. Eğer denemek isterseniz ay tatlısı tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

İşte ay tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapımı...

AY TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
Yaklaşık 2 su bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
1 portakal kabuğu rendesi
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı portakal suyu

AY TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlınızın şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alın ve kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayınca yarım çay bardağı portakal suyunu sıkıp 4-5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Diğer taraftan hamur için un hariç verilen bütün malzemeleri karıştırın. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru iki parçaya ayırıp her bir parçayı iki yağlı kağıt arasında ince olmayacak şekilde açın.

Çay bardağı yardımıyla hamurdan ay şeklinde parçalara çıkarıp fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısını sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbeti dökün.

Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz.

Tercihe göre üzerine toz Antep fıstığı serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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