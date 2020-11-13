MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Hamur İşi Tarifleri Ay poğaça tarifi
GeriHamur İşi Tarifleri Ay poğaça tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hamur İşi Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Ay poğaça tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ay poğaça tarifi
Abone Olgoogle-news

Mayalı hamurla yapılan yumuşacık ay poğaça, çay saatlerinizin ve kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Uzaktan bakıldığında kruvasanı hatırlatan ay poğaça, evde kolayca yapılabilir. Sizin için nefis ay poğaçanın tarifini hazırladık. Aşağıda bulabilirsiniz. İşte malzemeler ve adım adım yapılış aşamaları…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket yaş maya
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 4 su bardağı un

İç harcı için:

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • Çörek otu
  • Susam

Ay poğaça tarifi Nasıl yapılır?

Sütü hafifçe ısıtıp yoğurma kabına alın.

İçine mayayı ekleyip karıştırarak eritin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp beyazı süte ekleyin.

Sıvı yağ, şeker ve tuz da ekleyip karıştırın.

Azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru nemli bir bezle örtüp en az yarım saat mayalandırın.

Peyniri çatalla ezip ince doğradığınız maydanozla karıştırın.

Mayalanan hamurdan bezeler koparıp unladığınız tezgahta oval şekilde açın.

Bir ucuna peynirli harçtan koyup rulo yapın ve ay şekli verin.

Ayırdığınız yumurta sarısını fırçayla poğaçaların üzerine sürün.

Tepsiye dizdiğiniz poğaçaları biraz da böyle mayalandırın.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

15-20 dakika kadar pişirdiğiniz poğaçaları biraz ılınınca servis edin. Afiyet olsun…

Dereotlu & Zeytinli Poğaça | Mucize Lezzetler
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi