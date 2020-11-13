Ay poğaça tarifi
Mayalı hamurla yapılan yumuşacık ay poğaça, çay saatlerinizin ve kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Uzaktan bakıldığında kruvasanı hatırlatan ay poğaça, evde kolayca yapılabilir. Sizin için nefis ay poğaçanın tarifini hazırladık. Aşağıda bulabilirsiniz. İşte malzemeler ve adım adım yapılış aşamaları…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 paket yaş maya
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
İç harcı için:
- Beyaz peynir
- Maydanoz
Üzeri için:
- Çörek otu
- Susam
Ay poğaça tarifi Nasıl yapılır?
Sütü hafifçe ısıtıp yoğurma kabına alın.
İçine mayayı ekleyip karıştırarak eritin.
Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp beyazı süte ekleyin.
Sıvı yağ, şeker ve tuz da ekleyip karıştırın.
Azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru nemli bir bezle örtüp en az yarım saat mayalandırın.
Peyniri çatalla ezip ince doğradığınız maydanozla karıştırın.
Mayalanan hamurdan bezeler koparıp unladığınız tezgahta oval şekilde açın.
Bir ucuna peynirli harçtan koyup rulo yapın ve ay şekli verin.
Ayırdığınız yumurta sarısını fırçayla poğaçaların üzerine sürün.
Tepsiye dizdiğiniz poğaçaları biraz da böyle mayalandırın.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
15-20 dakika kadar pişirdiğiniz poğaçaları biraz ılınınca servis edin. Afiyet olsun…