Ay baklava tarifi: Ay baklava nasıl yapılır?

Ay baklava, tadıyla olduğu kadar görüntüsüyle göz dolduran bir tatlı. Ayrıca kolayca hazırlanmasıyla da favorilerinizden biri olacak. Eğer denemek isterseniz, ay baklava tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

1 adet yumurta

125 gram tereyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

Yeteri kadar un

İçi için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

1-2 damla limon suyu

Üzeri için;

200 gram tereyağı

NASIL YAPILIR?

Baklavanızın şerbeti için şeker ve suyu tencerede kaynatın. Kısık ateşte kaynayana kadar 20 dakika kadar kaynatın. İçine yarım limonun suyunu ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Hamur için tüm hamur malzemelerini yoğurma kabına alarak yoğurun. Daha sonra hamurunuzu bezelere ayırın. İlk hamurunuzu açın ve kenara alın. Ardından bir hamur daha açarak diğer hamurunuzun üstüne yerleştirin. Üzerine bol miktarda ceviz serpin ve üç parmak genişliğinde olacak şekilde katlayın. Bir bardak yardımıyla ay şeklinde dilimlere ayırın ve tepsiye dizin.

Tüm malzemelere aynı işlemi uyguladıktan sonra tereyağını eritip baklavaların üzerine gezdirin. 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğuması için bir süre bekleyin ve üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlınız şerbetini çekince istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.