Avrupa’nın dört bir yanından adını bile duymamış olabileceğiniz ilginç tatlılar



Çiğ Ringa balığı dondurması, Hollanda



Hollandalıların 14'üncü yüzyıldan beri yemeklerde kullandığı salamuraya yatırılmış çiğ ringa balığı, 2016’dan beri dondurmalı bir tatlı alternatifiyle de sunuluyor. Tatlı, tuzlu ve sirkeli bir aroması ile keskin bir tadı olan çiğ balıklı dondurma Hollanda’da büyük bir ilgi görüyor. Ancak diğer bilindik dondurmalardan farklı olarak, ağızda keskin bir tat bıraktığından, dondurmacılar küçük bir top yemenizi öneriyor.



Kızarmış çikolata, İskoçya



İskoçya’da herhangi bir restoranda balık yiyip, üzerine bu tatlıdan yememek olmaz. İngilizlerin meşhur karamelli ve nugat dolgulu çikolatası, öncelikle kızgın yağda erimesini önlemek için soğutuluyor ve daha sonra kalın bir hamurla kaplandıktan sonra, altın rengi olana kadar kızartılıyor. Sonuç: En meşhur yemekleri bile gölgesinde bırakan, dışı çıtır çıtır, içi akışkan bir çikolata cenneti!



Hamur kaplı limon yaprakları, İspanya



Narenciyelerin bolca yetiştiği Güneydoğu İspanya’da, değerli limon ağaçlarının neredeyse her bölgesi değerlendiriliyor. İspanya’nın meyve bahçesi olarak bilinen şehri Murcia’da her ilkbaharda “paparajotas” adı verilen limon ağacının ilk yaprakları özenle toplanıyor ve şekerli bir hamura bulanıp, zeytinyağında kızartılıyor. Sonrasında şeker ve tarçınla sunuma hazırlanıyor. Kızartıldıktan sonra bile ekşi aromasını koruyan yapraklar değil, yaprağın kızarırken tadını bıraktığı hamur, afiyetle yeniyor.



Sakotis pastası, Litvanya



Daha önce yediğiniz hiçbir keke benzemeyen bu tatlı, özel olarak hazırlanan hamuru ve Noel ağacına benzeyen şekliyle dikkat çekiyor. Bu şekli alması içinse, saatlerce odun ateşinde tıpkı bir kuzu çevirme gibi pişiriliyor.



Almanya, Macaristan ve Polonya’da bu özel pastanın benzerleri yapılsa da en çarpıcı versiyonu, Litvanya’da özel etkinlikler için yaklaşık 3 metre uzunluğunda olanı. Bu çam ağacı görünümlü kek, genellikle erimiş çikolata ya da meyveyle servis ediliyor.



Deniz yosunu pudingi, İrlanda



İrlanda’nın batı ve doğu kıyıları boyunca bolca bulunan, karragenan diğer adıyla Galce “küçük kaya” denen iyot bakımından oldukça zengin bir deniz yosunu, yerel şefler tarafından, tatlıları, çorbaları ve et suyunu koyulaştırmak için, ılık suda bekletiliyor ve jel halinde kullanılıyor. Bu kullanımın en ünlü ürünü de deniz yosunu pudingi. Deniz yosununun süt ve yumurta ile pişirilip ardından vanilya, çikolata, bal veya meyve ile tatlandırılmasıyla yapılan muhallebi benzeri bu tatlı ülkede çok seviliyor.