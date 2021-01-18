Avokado tatlılarda nasıl kullanılır?

Öncelikle en kaliteli avokadoları seçmelisiniz. Marketten avokado alırken elinizle hafifçe sıkıp yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz.

Tür olarak da Hass adı verilen kabuğu koyu renkli buruşuk avokadoları tavsiye ederiz. Bu meyveler daha yağlı olmalarının yanı sıra yeşil kabuklu avokadolara kıyasla daha yoğun fındığımsı bir aromaya sahiptir. Dahası kabukları daha kalın olduğu için taşınma esnasında daha az zarar görürler ve içlerinde kararma daha nadir görülür.

Avokadolarınız yeterince olgunsa zaten hemen kullanabilirsiniz ancak değilse tezgahın üzerinde 5 günde olgunlaşırlar. Bir elma ya da muzla birlikte kese kağıdına koyduğunuzda ise bir-iki günde yemeye hazır hale gelirler.

Tamamını kullanmadığınız avokadoları ise kararmaması için limon suyu ya da zeytinyağına bulayıp streç filmle sardıktan sonra saklayabilirsiniz.

AVOKADO TATLILARDA TEREYAĞI YERİNE NASIL KULLANILIR?

Gelelim tatlılarda kullanımına... Avokadoları tatlılarda, özellikle kek, muffin gibi ürünlerde tereyağı yerine kullanabilirsiniz. 1 su bardağı tereyağı ile 1 su bardağı avokado aynı vazifeyi görür. Üstelik yağ yerine avokado kullanmak kaloriyi düşürdüğü gibi potasyum, lif, doymamış yağ asitleri ile K vitamini ve folat gibi çok sayıda vitamin ve minerali de kolayca almanızı sağlar. Üstelik birçok tarif bu şekilde veganlaştırılabilir.

Avokao özellikle çikolatalı tariflerde çok işe yarar. Çikolatalı avokado pudinginin yanı sıra çikolatalo avokadolu bir brownie, trüf ya da fudge yapabilirsiniz. Kakaonun yanı sıra bal ya da akçaağaç şurubu ile blender'dan geçirdiğiniz avokado, pastaları, kekleri süslemek için krema olarak kullanılabilir.

AVOKADO İLE KREMA VE DONDURMA NASIL YAPILIR?

Dahası dilerseniz avokadoyu kullanarak yeşil krema da yapabilirsiniz. Ganaj ya da pasta kremasında tereyağı yerine aynı ölçüde avokado kullandığınızda, gıda boyasına gerek kalmadan doğal yeşil bir krema elde etmeniz mümkün.

Kısaca avokado, limon ya da misket limonu suyu ve pudra şekerini mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpmanız yeterli. Normal kremadan daha akışkan olan avokado kremasını koyulaştırmak için soğutmanız yeterlidir. Limon ise avokadonun oksidasyon sonucu kararmasını önlemek için çok önemli, ihmal etmeyin.

Son olarak avokado püresini dondurma yapımında da kullanabilirsiniz. Avokado donduğunda kristalleşmediğinden mükemmel kıvamlı bir dondurma elde edebilirsiniz. Lezzetini meyvelerle ya da kakao nibleriyle artırabileceğiniz avokadolu dondurmanın rengini canlandırmak için de matcha çayı gibi malzemeler ilave edebilirsiniz.