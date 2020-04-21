Avokado içinde pastırmalı yumurta tarifi
Avokado ve yumurta son yılların en popüler ikililerinden. Yanlarına bir de pastırma eklendi mi bu üçlünün lezzetine doymak mümkün değil. Sizin için özellikle sahurda yediğinizde ertesi günü acıkmadan geçirmenizi sağlayacak bir tarif hazırladık. Mutlaka denemelisiniz.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet avokado
- 8 dilim pastırma
- 4 adet yumurta
- 1 adet patates
- 1 çay bardağı kaşar rendesi
- 1 dal taze soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Avokado içinde pastırmalı yumurta tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri rendeleyip suyunu sıkın.
Taze soğanı ve pastırma dilimlerini ince ince doğrayın.
Tereyağını eritip pastırma, patates, kaşar, soğan, tuz ve karabiberle karıştırın.
Avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın ve içlerini biraz oyun.
Hazırladığınız pastırmalı karışımı avokadoların içlerine doldurun.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra avokadoları fırına verin ve 6-7 dakika kadar pişirin.
Bu sürenin sonunda tepsiyi fırından çıkarıp avokadoların üzerine birer adet yumurta kırın.
Tepsiyi yeniden fırına verin ve 10 dakika daha pişirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…