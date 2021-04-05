Avcı böreği tarifi: Avcı böreği nasıl yapılır?

Avcı böreğini hazırlarken birkaç noktaya dikkat edilmesinde fayda var. Böreğinizin pişirirken dağılmaması için çok sıkı ya da çok gevşek sarmamaya dikkat edin. Ayrıca galata ununa bulamadan önce yumurtaya batırarak daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu nefis böreği yağda kızartabileceğiniz gibi fırında da pişirebilirsiniz. Ayrıca sardıktan sonra yumurta ve una bulamayıp derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz zaman kolayca hazırlayıp tüketebilirsiniz.

MALZEMELER:

2 adet hazır yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için;

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 su bardağı ince bulgur

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

NASIL YAPILIR?

İlk olarak böreğinizin iç harcını hazırlayarak başlayın. Bulgura sıcak su ekleyip kabarması için bekletin. Soğanı yemeklik doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın. Tereyağı ve sıvı yağı bir tavada kızdırıp soğanları kavurun. Üzerine kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin. En son karabiber ve tuzu da ekleyip ocaktan alın. Harcınızı ocaktan alınca maydanoz, bulgur ve cevizi de ekleyin.

Yufkaları dörde bölün ve güzelce yağlayın. Hazırladığınız kıymalı harcı yufkaların geniş kısmına koyun ve kenarlarını kapatarak rulo şeklinde sarın. Yumurtaları bir kasede çırpın. Bir tabağa da galeta ununu alın. Böreklerinizi önce yumurtaya daha sonra da galeta ununa bulayın. Ardından yağda altın rengi olana kadar kızartın.