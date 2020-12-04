Aussie meat pie tarifi
Meat pie, Avustralya’nın “gayrıresmi resmi yemeği” olarak bilinen en tanınmış lezzetlerinden. Tart hamurunun içine doldurulan nefis etli harç ve ketçabın benzersiz birlikteliği olarak tanımlanabilecek meat pie, ülkede her yıl ortalama 270 milyon adet tüketiliyor ve hem evlerde hem de restoranlarda da sık sık karşımıza çıkıyor. Peki meat pie nasıl yapılır? İşte nefis Aussie meat pie tarifi…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 500 gram dana kıyma
- 1 yemek kaşığı mısır unu
- 3/4 su bardağı et suyu
- 3/4 su bardağı domates sosu
- 2 yemek kaşığı Worcestershire sosu
- 1 yemek kaşığı barbekü sosu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket milföy hamuru
- 1 adet yumurta
Aussie meat pie tarifi Nasıl yapılır?
Soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları yumuşayana kadar soteleyin.
Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar karıştırarak kavurun.
Mısır unu ile et suyunun 1 kaşık kadarını küçük bir kasede karıştırın.
Kalan et suyunu da ilave edip karıştırdıktan sonra tavaya ekleyin.
Sosları ve tuzu da kıymaya ekleyip kaynatın.
Altını kısıp 8-10 dakika kıvam alana kadar pişirin ve soğuması için kenara alın.
Fırını 220 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Bir adet tepsiyi de fırına yerleştirin.
8 santimetre çapındaki turta kalıplarınızı yağlayıp milföy hamurlarını kalıba yerleştirin.
Kenarlarını kesip ortalarına nohut doldurduğunuz milföyleri fırına verin ve 15 dakika kadar ön pişirme yapın.
Pişen hamurların içindeki nohutları boşaltıp kıymalı harcı doldurun.
Üstünü milföy hamuruyla kapatın ve fırçayla yumurta sürün.
Meat pie’ları yeniden fırına verin.
Üstü altın rengi olana kadar pişirip fırından alın.
Ketçapla birlikte servis edin. Afiyet olsun…