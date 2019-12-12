Atıksız mutfak için “ekmekler çöp olmasın!”

Bir yanda uzmanlar “ekmek yemeyin” diyor. Diğer yandan da bizim mutfağımızda, beslenme kültürümüzde ekmeksiz sofraya oturulmuyor. Köfte ekmekten pide dönere bir ana öğünü de ekmekle yapıyoruz. Yemeklerimiz sulu tencere yemeği olduğundan ve kahvaltıda peynir, zeytin ve ekmekle çayımızı yudumladığımız için her gün eve ekmek alınıyor. Peki yenmeyen ekmekler illaki çöpe mi gitmeli? Sokak hayvanlarına kuşlara da veriliyor tabi ama 1-2 gün dışarıda yiyince veya eve siparişle karın doyurunca ekmekler kalıveriyor.

Ekmeklerinizi küflenene kadar bekletmeden 1-2 gün içinde çok iyi değerlendirebileceğiniz yöntemler var. Bunlardan 3 tanesini kahvaltılık, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 farklı tarif olarak verdim.

Bunun dışında ekmekleri dilimleyip kızartın ve ufalayıp galeta unu olarak kullanın. Derin dondurucuya atıp köfte yapacağınız zaman ıslatıp sıkın ve köfteye kullanın. Taze tutmak için buzdolabında veya dondurucuda saklayın. Mümkünse ekmeğinizi evde yapın. Makarna veya pilav yapacağınız günler ekmek almayın. Atıksız mutfak uygulamasına önce ekmekle başlanmalı. Yani ekmek atmayarak başlamalı.

Bayat ekmek köftesi

Malzemeler:

1 adet bayat ekmek

1 adet yumurta

1 rendelenmiş soğan

1 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kekik

Ekmeği ıslatmak için bir miktar su

Yapılışı:

Ekmekleri ıslatıp suyunu sıkın ve ufalayın. Diğer tüm malzemeyi ekleyip karışımı yoğurun. Parçalar alıp elinizde yuvarlayıp köfte şekli verin ve kızgın yağda kızartın.

Bayat ekmek böreği

Malzemeler:

Bayat ekmek dilimleri

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

1 kase lor peyniri

Tuz

Yapılışı:

Bayat ekmekleri süte batırıp borcama dizin. Kalan malzemeyi bir kapta çırpıp ekmeklerin üzerine dökün ve 180 C frında 20 dk pişirin. Karışık bayat ekmek çeşitlerini kullanabilirsiniz.

Portakallı bayat ekmek tatlısı

Malzemeler:

3 adet portakal

1 adet bayat ekmeğin ufalanmış içi (kepekli, sade karışık olabilir)

1 kahve fincanı pekmez

1 kahve fincanı irmik

1 kahve fincanı un

2 adet yumurta

1 paket hamur kabartma tozu

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı toz şeker



Yapılışı:

Portakalları soyup ince ince dilimleyin ve 10 dakika pişirin. Blender ile ezerek püre haline getirin. Ufalanmış ekmeği geniş bir kaba alın. İrmik, un, yumurta, vanilya, kabartma tozu, pekmez ve portakal püresini ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış yuvarlak kalıba boşaltıp önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirin. Diğer tarafta su, portakal suyu ve tozşekeri bir tencerede kaynatarak şerbeti hazırlayın. Şerbet kıvamını alınca ocaktan alın. Tatlıyı fırından çıkarıp şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekince dilimleyip servis yapın.

Portakalları kullanmadan önce kabuklarını iyice yıkayıp kurulayın. İnce ince rendeleyip dondurucuda saklayın. Keklere, kurabiyelere kullanın.

Instagram: @chefgulhankara